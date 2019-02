„Kaczyński zapowiedział, że poprze Dudę na drugą kadencję”

Z tego, co wiem, Jarosław Kaczyński zapowiedział, że PiS poprze Andrzeja Dudę na drugą kadencję – mówi w rozmowie z „Wprost” Zofia Romaszewska.

Doradczyni prezydenta ocenia, że Kaczyński ma mentalny problem z urzędem prezydenckim, gdyż niegdyś ten urząd sprawował jego brat. Każdy następca jest więc poniekąd porównywany do Lecha Kaczyńskiego. – Tym bardziej trzeba docenić, że Jarosław Kaczyński próbuje te swoje bariery emocjonalne pokonać. Szanuje prezydenta – ocenia Zofia Romaszewska.

Jej zdaniem, Andrzej Duda jest ciągle politykiem niedocenionym. – To naprawdę bardzo proobywatelski polityk. Jeśli porządzi przez kolejną kadencję, będziemy go wspominać jako fantastycznego męża stanu – przewiduje. Czy jego reelekcji może zagrozić Donald Tusk? – Jest jakimś kandydatem, ale czy zagrożeniem? Trudno mi powiedzieć. Wybory ludzkie bywają zdumiewające, ale mam nadzieję, że ludzie jednak pewne rzeczy widzą – mówi Romaszewska. Jej zdaniem Tusk, to polityk, który „zwiał z Polski dla dobrej posady”. – W dodatku zdaje się, że na tej posadzie niezbyt dobrze się sprawdza. Mój świętej pamięci mąż, który znał go z Senatu, zawsze się dziwił: „Jak to się dzieje, że tak leniwy człowiek zaszedł tak wysoko”?!Zbyszek mówił, że on w czasie obrad Senatu zawsze oglądał mecze. Nawet prowadząc posiedzenie. Mąż się na to wściekał, odbierał postawę Tuska jako wyraz skrajnego lekceważenia dla instytucji – wspomina Zofia Romaszewska. Przyznaje jednak, ze Tusk ma pewne zalety. – Znakomicie kombinował. Na szczęście Jarosław Kaczyński kombinuje lepiej, w dodatku jest znacznie mądrzejszy – mówi Romaszewska.

