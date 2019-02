Romaszewska: Macierewicz może założyć własną partię

Czy Antoni Macierewicz może założyć własną partię? – Zapewne może, bo ma zdolności przywódcze. Tylko myślę, że ta partia okazałaby się mniejsza, niż mu się wydaje – ocenia w rozmowie z „Wprost” Zofia Romaszewska.

Doradczyni prezydenta podkreśla, że bardzo ceni sobie Macierewicza, którego zna od lat 70., jeszcze z działalności Komitetu Obrony Robotników.– To niezwykle interesujący, odważny i dzielny człowiek. Niestety, przesadnie przekonany do własnych pomysłów. Zawsze wykłócał się do końca, żadne autorytety nie mogły mu niczego narzucić. Pod tym względem budzi mój szacunek, choć często nie podzielam jego poglądów – mówi Zofia Romaszewska.

Podkreśla, ze bardzo liczy, że to PiS wygra kolejne wybory. – Życzę im wszystkiego najlepszego i oczywiście będę na nich głosować. Ważne, żeby PiS mógł rządzić jeszcze jedną kadencję.

Cały wywiad z Zofią Romaszewską w najnowszym tygodniku „Wprost”.