Romaszewska: „Mój pies ma ładniejszą mordę niż bokserka Mariusza Kamińskiego”.

Drugi tydzień słyszę i czytam opisy, jak Mariusz Kamiński całował się z psem. Wiecie, ja się całuje z psem cały czas, nie muszę w tym celu pić alkoholu – mówi w rozmowie z „Wprost” Zofia Romaszewska.

Doradczyni prezydenta w ten ironiczny sposób odnosi się do zeznań, które przed komisją weryfikacyjną ds. reprywatyzacji złożył mecenas Robert Nowaczyk. Według warszawskiego adwokata, oskarżony w sprawie reprywatyzacji Jakub R. opowiadał, że w czasie swoich spotkań z przedstawicielami CBA „dochodziło do takich pijaństw, że niejaki Mariusz Kamiński, szef Biura, chodził na czworaka i całował się z jego psem bokserką”.

- Co prawda mój pies ma zapewne ładniejszą mordę niż tamta bokserka, ale nie zmienia to faktu, że z punktu widzenia racji stanu, zarzut całowania się wydaje mi się dosyć wątpliwy – żartuje Zofia Romaszewska.

Zdaniem Romaszewskiej, to przykład „dętej afery”, którą niepotrzebnie tak bardzo żyją media. - To wszystko chamska propaganda: Kaczyński i Srebrna, Kamiński i pies, Niesiołowski i kobiety. Media to nadzwyczajnie nakręcają – ocenia doradczyni prezydenta.

Jej zdaniem, do wyborów tego typu konflikty i pseudokonflikty będą narastały, ale później ludzie się tym znudzą. - To szaleństwo kiedyś się skończy. Teraz się rozpędza, ale się skończy. Ludzie wreszcie zrozumieją, że ten spór już dawno nie ma treści. I po pewnym czasie guzik ich to będzie obchodzić – ocenia Romaszewska.