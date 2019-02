Prezydent Wrocławia o Ruchu 4 czerwca. „Będę kibicował tego typu inicjatywom”

Sam ruch skupiony wokół Donalda Tuska to za mało – mówi w rozmowie z „Wprost" prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. Według stacji TVN, Sutryk to jeden z samorządowców, z którym szef Rady Europejskiej miał rozmawiać o nowym projekcie politycznym „Ruch 4 czerwca” .

Czy rozmawiał z przewodniczącym Rady Europejskiej o nowym projekcie? – Rozmawialiśmy w Gdańsku przy okazji uroczystości pogrzebowych Pawła Adamowicza. Ale to nie były okoliczności, żeby rozmawiać o tego typu projektach – zapewnia Sutryk. Pytany, co słyszał na temat nowej inicjatywy, unika odpowiedzi. – Samorządowcy mają to do siebie, że nie puszczają pary z ust – ucina.

Czy jego zdaniem obchody rocznicy 4 czerwca to dobry moment, by rozpocząć kampanię wyborczą opozycji do Sejmu? – To z pewnością dobra data, aby głośno powiedzieć o wartościach prodemokratycznych – podsumowuje Jacek Sutryk.

O tym, że obchody rocznicy 4 czerwca 1989 r. mają być dla opozycji punktem startowym do bitwy o Sejm, napisała „Rzeczpospolita”. W sprawę ma być bezpośrednio zaangażowany szef Rady Europejskiej. W planie – jak wynika z medialnych informacji – jest zaangażowanie samorządowców z całej Polski i wszystkich środowisk, które są obecnie poza partiami opozycyjnymi, a które mogą pomóc w tym, by pokonać PiS.

