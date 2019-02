Kosiniak-Kamysz grał na dwa fronty? „Morawiecki starał się przelicytować Schetynę”

Władysław Kosiniak-Kamysz, lider PSL, wraz ze swoim ugrupowaniem wszedł właśnie do Koalicji Obywatelskiej. Do zawarcia przez partie opozycyjne Koalicji Obywatelskiej przed wyborami do Parlamentu Europejskiego doszło dlatego, że – jak stwierdził w Onecie Władysław Kosiniak-Kamysz – Polska powinna być silnym państwem w Europie, rozgrywającym, a nie rozgrywanym I podkreślił, że w koalicji partie opozycyjne są silniejsze, a wybory do Parlamentu Europejskiego będą dla nich dobrym tekstem. Ale jego porozumienie z partiami opozycyjnymi miały poprzedzić rozmowy z politykiem obozu władzy.

Szef PSL według naszego informatora podczas prowadzenia negocjacji z Platformą Obywatelską na temat dołączenia do Koalicji Obywatelskiej miał jednocześnie spotykać się z Mateuszem Morawieckim. – Spotykali się co dwa tygodnie. Morawiecki starał się przelicytować Schetynę, a Kosiniak-Kamysz pozostaje w dobrym relacjach z premierem, bo przecież nie wiadomo czy po kolejnych wyborach nie trzeba będzie wejść w koalicję – opowiada nasz rozmówca z Sejmu.