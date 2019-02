Była żona „Słowika” nakręci film? „Czuję, że powinnam zmierzyć się z kłamstwami Vegi”

Chodzą plotki, że naprawdę powstanie film oparty na pani życiu.

Szczegółów nie zdradzę, ale czuję, że powinnam zmierzyć się z kłamstwami pana Vegi i dać widzom możliwość poznania życia kobiet w tym trudnym i niebezpiecznym świecie przestępstwa i przemocy z innej – prawdziwej – perspektywy. Chciałabym pokazać drugą stronę medalu, aby każdy mógł ocenić, kto jest bardziej wiarygodny – pan Vega uprawiający pochwałę dramatu, czy ja, Monika, z własnym, poniekąd dramatycznym życiorysem.

Jaki jest naprawdę świat kobiet mafii?

Ten świat widziany oczami kobiety jest przepełniony wielką dawką okrutnych emocji. Przemoc, agresja psychiczna i fizyczna, gwałty, nienawiść, chciwość i zawiść – to są doświadczenia kobiet z tego środowiska. Moralnie czuję się zobowiązana, żeby reagować, bo filmy pana Vegi są czystą zachętą, aby wejść w ten niebezpieczny światek. Amerykański sen Vegi o gangsterce zniszczył dziesiątkom kobiet życie, rozbił rodziny, odebrał rodzicom dzieci, zrujnował psychikę, niejednokrotnie doprowadził do konfliktu z prawem. Na przedpremierowym pokazie swojego filmu powiedział, że w młodości był socjopatą, zawsze chciał zabijać, ale, dzięki Bogu, został reżyserem i teraz może robić to na planie filmowym. Pytanie, czy swoimi filmami nie wychowuje gangsterów. W wywiadach podkreśla, że każdy w filmie znajdzie coś dla siebie – panowie teoretycznie znajdą piękne panie i łatwe pieniądze. Panie znajdą czułych pseudotwardzieli, za pieniądze których będą się pławić w luksusie. Nie wolno pokazywać takich obrazów, zwłaszcza w dobie tak dużej przemocy, strzelania na ulicach, zabijania prezydentów miast, w dobie wciągania kokainy z desek klozetowych przez dzieci w szkołach, podawania pigułek gwałtu w nocnych klubach. W latach 90. eskalacja przemocy była zarezerwowana tylko dla półświatka, dla marginesu. Dziś przemoc i narkotyki są wszędzie i dla każdego. Moje poczucie przyzwoitości i zasad kłóci się z brudną i nieprawdziwą wizją przerysowanego świata Vegi.