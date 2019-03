Bez złudzeń. Polacy popierają 500 plus

To był strzał w dziesiątkę, szczególnie w kampanii wyborczej. PiS propozycją 500 złotych od pierwszego dziecka rozbiło polityczny bank. A na dowód "Rzeczpospolita" opublikowała sondaż SW Research z którego wynika, że większość Polaków popiera tę propozycję. 55 proc. respondentów jest za wprowadzeniem świadczenia 500 plus na pierwsze dziecko. Tylko 32 proc. ankietowanych jest przeciwnych.

Zresztą taka reakcja Polaków nie dziwi, bo nawet opozycja nie krytykuje pomysłów PiS. Ba, nawet krytykować ich nie może, bo sama po wprowadzeniu 500 plus na drugie dziecko, ganiła partię, że faworyzuje jedno z dzieci w rodzinie. I apelowała by rząd wprowadził świadczenie od pierwszego dziecka. W końcu rządzący posłuchali opozycji i zdecydowali się na jego wprowadzenie. I obecnie odcinają kupony od sukcesu. Czy ten przełoży się na dobre notowania partii w wyborach do Parlamentu Europejskiego? Niewykluczone. Chociaż jeden z byłych PR-owców PiS przestrzega: "Ludzie co kampania głosują na polityków z innych powodów. Kilka lat temu wybierając PiS głosowali portfelem. Nie zawsze będą tak głosować".