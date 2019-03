Kosiniak-Kamysz: Nie ma różnicy w sprawach światopoglądowych między PO-PSL, a PiS

Lider zespołu Bayer Full wypisał się z PSL po tym, gdy ta partia przystąpiła do Koalicji Europejskiej. Tłumaczył, że nie aprobuje poglądów części uczestników tej koalicji, którzy lansują aborcję na życzenie, związki partnerskie czy wyprowadzenie religii ze szkół. Szef ludowców uważa, że to jest tylko pretekst.

– Myślę, że decyzję o odejściu od nas Sławomir Świerzyński podjął już w momencie, kiedy przed ubiegłorocznymi wyborami samorządowymi, chyba 19 października, zagrał na konwencji wyborczej PiS, partii, która chciała nas wyeliminować ze sceny politycznej. Tak czy inaczej pozdrawiamy go serdecznie i życzymy mu wszystkiego najlepszego – mówi Kosiniak-Kamysz w wywiadzie dla Wprost.

Zdaniem prezesa ludowców pomiędzy rządami PO-PSL, a rządami PiS nie ma różnicy w kwestiach światopoglądowych.

– Za rządów PO-PSL nie zostały zmienione przepisy aborcyjne, nie wprowadziliśmy związków partnerskich ani nie przyjęliśmy ustaw zmieniających relacje państwo-Kościół – wywodzi Kosiniak-Kamysz. -Co więcej, PiS podkreślające swoje przywiązanie do wartości, a nam ochoczo zarzucające skręt w lewo, nie zmieniło ani na jotę ustawodawstwa, które obowiązywało za naszych czasów. Nie zaostrzyli ustawy antyaborcyjnej, nie zmienili ustawy o in vitro. Konwencji antyprzemocowej też nie wypowiedzieli, choć chętnie atakowali PSL za jej popieranie.

Kosiniak-Kamysz przekonuje też, że zjednoczona opozycja ma szanse wygrać tegoroczne wybory – europejskie i parlamentarne – tak jak w 2015 roku wygrała Zjednoczona Prawica, którą zbudował Jarosław Kaczyński. Na uwagę, że Kaczyński był i jest bezdyskusyjnym liderem, a opozycja kogoś takiego nie ma szef ludowców odpowiada: ‚Nie jesteśmy lustrzanym odbiciem PiS. Łączymy środowiska, tak jak to zrobił Kaczyński, ale hegemona nie potrzebujemy”.