Kulig, Gessler, Wojciechowska. Które gwiazdy znalazły się na liście najbardziej najbardziej wpływowych Polek „Wprost”?

Które gwiazdy trafiły w tym roku na listę najbardziej wpływowych Polek rankingu tygodnika „Wprost”? Przedstawiamy wybory z uzasadnieniami.

Miejsce 2. Agnieszka Holland

Reżyserka świetnie czuje puls współczesności. Jej „Pokot” był głosem sprzeciwu wobec agresji, szowinizmu, brutalnej siły. Wyrazem niezgody na rzeczywistość, w której silniejsza większość traktuje słabszych. W prezentowanym w lutym na festiwalu w Berlinie „Obywatelu Jonesie” opowiedziała o sile prawdy i roli dziennikarstwa w demokracji. Ale także sportretowała Zachód bezradny wobec cynicznej propagandy. Bo tak naprawdę Holland nie interesują filmy. Interesuje ją świat, na którym kino może odcisnąć swoją pieczęć. Dlatego kiedy artystka nie staje za kamerą, głośno broni bliskich jej wartości. W dobie nachalnej polityki historycznej podkreśla znaczenie uczciwego badania przeszłości. Jako przewodnicząca konsolidującej środowisko Europejskiej Akademii Filmowej występuje w obronie prześladowanych twórców m.in. z Rosji i Ukrainy i przypomina o znaczeniu solidarności i różnorodności w Europie. A przede wszystkim, zarówno w Polsce, jak i za granicą, pozostaje autorytetem, reprezentując formację intelektualną, która sprzeciwia się populistycznym wizjom, co „jest czarne, a co białe”.



Miejsce 4. Joanna Kulig

To jej czas. Wspaniałej kreacji w „Zimnej wojnie” Pawła Pawlikowskiego gratulowała Joannie Kulig m.in. przewodnicząca jury na festiwalu w Cannes, Cate Blanchett, spadł na nią deszcz wyróżnień, w tym prestiżowa Europejska Nagroda Filmowa. Kulig dostrzegli krytycy: trafiła na okładkę francuskiego „Elle” jako „sensacja kina”, wzięła udział w sesjach „W Magazine” i „Vanity Fair”, które określiło ją „najbardziej ekscytującą gwiazdą od lat”. Wreszcie, doceniła ją branża – aktorka podpisała kontrakt z jedną najlepszych amerykańskich agencji CAA, która reprezentuje m.in. Meryl Streep i Brada Pitta. Z charakterystyczną urodą, szerokim emploi, charyzmą i magnetyzmem ma duże szanse na utrzymanie świetnej passy. Kilka ostatnich miesięcy aktorka spędziła w Stanach, gdzie aktywnie brała udział w promocji oscarowej „Zimnej wojny”, zagrała widoczną rolę w serialu „Hanna” i nawiązywała zawodowe kontakty. A dwa tygodnie temu urodziło się jej pierwsze dziecko.



Miejsce 7. Krystyna Janda

To nie tylko jedna z największych aktorek polskiego kina i teatru, reżyserka, założycielka dwóch teatrów. To także zaangażowana w społeczno-polityczne życie w Polsce komentatorka o zdecydowanych poglądach. Jest aktywna w mediach społecznościowych, gdzie linkuje ważne jej zdaniem teksty i wywołuje pod nimi burzliwe dyskusje.



Miejsce 9. Martyna Wojciechowska

Cieszy się niesłabnącą popularnością widzów, czego wyrazem może być Złota Telekamera w kategorii osobowość telewizyjna, którą Wojciechowska odebrała przed kilkoma dniami. Od stycznia 2017 r. jest dyrektor programową kanału podróżniczego Travel Channel, a jej program „Kobieta na krańcu świata”, emitowany w TVN, doczekał się 10. serii. Zdobywczyni Korony Ziemi chętnie angażuje się w akcje charytatywne. Jest mamą adopcyjną dwóch dziewczyn z Tanzanii, które chorują na albinizm.



Miejsce 12. Anna Lewandowska

Inspiracja dla milionów Polek, które chcą się przestawić na zdrowy tryb życia. Kiedyś mistrzyni świata i wielokrotna medalistka mistrzostw Europy i Polski w karate tradycyjnym. Dzisiaj przede wszystkim sportsmenka, trenerka, motywatorka i specjalistka ds. żywienia. Wydaje książki z poradami, jak zdrowo żyć, płyty DVD z ćwiczeniami, prowadzi własne centrum treningowe, kawiarnię i produkuje zdrową żywność. Jej konta na Facebooku i Instagramie obserwuje ponad 3,5 mln osób.



Miejsce 13. Danuta Holecka

Jako prowadząca „Wiadomości” budzi nie lada kontrowersje. Jak choćby wyznaniem z jednego z wywiadów, w którym powiedziała, że ból zęba, który mógł uniemożliwić jej pracę przy głównym wydaniu flagowego programu informacyjnego TVP, uśmierzyła modlitwą. Ale pewne jest, że kilka razy w tygodniu, ok. 2,5 mln Polaków ogląda „Wiadomości”, których jest gospodynią. Do telewizji, tuż po obronie pracy magisterskiej na SGH, trafiła z konkursu.



Miejsce 14. Monika Olejnik

Chociaż nie prowadzi już porannych wywiadów politycznych w Radiu Zet, to jej „Kropka nad i” w TVN wciąż jest jednym z najważniejszych programów publicystycznych w Polsce. Monika Olejnik jest wpływową postacią nie tylko w mediach i świecie politycznym, ale także w show-biznesie – publicystka znana jest bowiem z zamiłowania do mody, a zwłaszcza nietuzinkowych butów.



Miejsce 15. Anja Rubik

#Sexed”, czyli książka Anji Rubik o seksie, bije rekordy popularności wśród nastolatków. W końcu ktoś do młodzieży mówi jasno i bez pruderii o zagadnieniach związanych z życiem seksualnym i seksualnym zdrowiem. Fakt, że do edukacji seksualnej polskiej młodzieży zabrała się światowej sławy polska top modelka, którą możemy podziwiać na wybiegach światowych projektantów (m. in. Armani, Chanel, Gucci czy Dior), bez wątpienia dodaje książce seksapilu.



Miejsce 18. Katarzyna Nosowska

Popularna artystka nie ogranicza się do pracy zawodowej, czyli nagrywania płyt i występowania na koncertach, co już samo w sobie czyni z niej kobietę wpływową. Nosowska znalazła medium, dzięki któremu ma nieograniczony wpływ na wyobraźnię i postawę młodych i nie tylko młodych ludzi. Nagrywa filmiki na Inastagrama, w których w satyryczny sposób komentuje modne trendy i wielką politykę. Ludzie ją lubią.



Miejsce 24. Ilona Łepkowska

"Życie jest moim tworzywem” – mówi w wywiadach scenarzystka, która wymyśla najpopularniejsze polskie seriale. Jej „Barwy szczęścia”, „M jak miłość”, „Klan” czy „Na dobre i na złe” oglądały miliony Polaków. Ostatnio po raz trzeci masowo przyciągnęła widzów do kin na kultową komedię „Kogel-mogel”. Sukces jest filmów bierze się z jej osobowości: niezależnej, szanującej tradycję, ale też otwartej na świat. Podobno tacy właśnie są Polacy, a w każdym razie takimi lubią siebie oglądać na ekranie.



Miejsce 28. Magdalena Ogórek

Dziennikarka TVP utożsamiająca się z poglądami PiS. Wypromował ją w 2015 r. SLD, wystawiając jej kandydaturę na prezydenta Polski.



Miejsce 33. Magda Gessler

Restauratorka i kontrowersyjna gwiazda stacji TVN, dla której od prawie dekady przeprowadza słynne „Kuchenne rewolucje”. Zmienia polską kuchnię i zwyczaje kulinarne.



Miejsce 36. Dorota Wellman

Dziennikarka, prezenterka, osobowość medialna, nagrodzona m.in. za oswajanie Polaków z innością i za ładowanie odbiorców pozytywną energią.



Miejsce 40. Julia Kuczyńska Maffashion

Tak naprawdę Julia Kuczyńska, najpopularniejsza polska blogerka modowa. Zawsze najlepiej ubrana na Fashion Week w miastach całego świata, jej zdjęcia publikował m.in. niemiecki Vogue.



Miejsce 43. Red Lipstick Monster

Najpopularniejsza blogerka i influencerka branży kosmetycznej w Polsce. Jej kanały w mediach społecznościowych śledzi ok. 3 mln internautów.



Miejsce 48. Ewa Chodakowska

Zaczynała od mycia szyb na stacji benzynowej w Sanoku, dzisiaj jest największą gwiazdą fitnessu w Polsce. Trenerka killerka podbiła serca milionów Polek, które dzięki niej gubią zbędne kilogramy.