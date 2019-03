Suski zabrał tablicę, posłowie PO komentują. „Ludzi PiS-u boli prawda”

Posłowie Platformy Obywatelskiej wystawili na korytarzu sejmowym tablicę przedstawiającą „Układ Kaczyńskiego”. Plansza ukazuje sieć powiązań, jakie łączą prezesa PiS, Instytut Lecha Kaczyńskiego, spółkę Srebrna oraz polityków partii rządzącej i przyjaciół prezesa PiS. W środę Marek Suski postanowił „zarekwirować” tablicę, a zdarzenie zostało nagrane i udostępnione na Twitterze. W rozmowie z Wprost.pl zajście skomentowali posłowie PO.

„Niewygodna prawda”

Cezary Tomczyk stwierdził, że „nie trzeba być prawnikiem żeby wiedzieć, że jeśli jedna osoba zabiera własność drugiej osoby, to jest to po prostu kradzież” . Poseł pytany o to, dlaczego jego zdaniem Marek Suski zabrał planszę, zaznaczył, iż tablica przedstawia „niewygodną prawda, która obnaża «Układ Kaczyńskiego»” . – Trzeba też zdawać sobie sprawę, że na tej tablicy przedstawiono same fakty. Tam nie ma ani jednej opinii czy nawet grama polityki – stwierdził Tomczyk. – Jeżeli ludzi PiS-u boli prawda, to znaczy, że jest to trafione w punkt – podsumował.

Andrzej Grzegrzółka z Centrum Informacyjnego Sejmu na Twitterze napisał, że „zgodnie z zasadami wystawy mogą być prezentowane przez pięć dnia rzeczona tablica była pokazywana na Wiejskiej bez przeszkód prawie dwa tygodnie” . Co na to opozycja? Arkadiusz Myrcha argumentuje, że Andrzej Grzegrzółka „próbuje wcisnąć tablicę w rygory wystaw sejmowych” . – To nie jest wystawa organizowana na korytarzach parlamentu za pośrednictwem Kancelarii Sejmu. To nasza tablica klubowa – zaznaczył poseł PO. Dodał, że każdy parlamentarny klub ma prawo do postawienia przed wejściem tablicę czy roll up.

Pytany o ocenę zachowania Suskiego Myrcha stwierdził, że było „nieodpowiedzialne i skandaliczne”. – Można się nie zgadzać z treścią, można mieć krytyczne zdanie, ale tablica to nasza własność i minister Suski nie miał prawa tego zabierać – zaznaczył polityk. – Sądzę, że otoczenie Jarosława Kaczyńskiego jest bardzo wrażliwe na mówienie prawdy o prezesie PiS. Chcą go chronić i cały czas utrzymywać zrujnowany już wizerunek nieskazitelnego prezesa – powiedział Myrcha. – Prawdy o „Układzie Kaczyńskiego” i tak już nie zamiotą pod dywan, ponieważ Polacy widzą, jak to wygląda. Ja traktuję to jako desperacki gest ze strony ministra Suskiego – podsumował.