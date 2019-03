Kłopotek składa życzenia z okazji 8 marca: Pani Krystyno, niech pani będzie prawdziwą kobietą

Dzień Kobiet obchodzony jest co roku 8 marca. Z okazji tego święta, które ma już wieloletnią tradycję, politycy od rana składają życzenia w mediach społecznościowych. – Szanowne Panie, tradycyjnie 8 marca świętujemy Dzień Kobiet. To okazja, żeby podziękować Wam, drogie Panie za obecność w naszym życiu zarówno zawodowym jak i prywatnym. Na co dzień w tych dwóch obszarach wzajemnie się wspieramy, uzupełniamy i wymieniamy doświadczeniami, dając sobie siłę oraz motywację do realizacji codziennych zadań. Bez Was żadna dziedzina naszego życia nie byłaby taka sama – powiedział Joachim Brudziński. – W tym wyjątkowym dniu życzę wszystkim Paniom dużo satysfakcji, radości i optymizmu w życiu. Niech spełnią się wszystkie wasze marzenia. A codzienność niech daje okazję do realizacji wszystkich osobistych zamierzeń. Drogie Panie – wszystkiego najlepszego – dodał minister spraw wewnętrznych i administracji.

„Zróbcie z nami porządek!”

Życzenia czytelniczkom portalu Wprost.pl złożył Eugeniusz Kłopotek. – Kobiety twardo idźcie do polityki i zróbcie z nami – facetami – porządek, bo my już po prostu nie jesteśmy się w stanie pogodzić – powiedział polityk Polskiego Stronnictwa Ludowego. – Zróbcie z nami porządek! My się ze sobą naprawdę nie potrafimy dogadać, a tym bardziej pogodzić – podkreślał w rozmowie z Wprost.pl.

Eugeniusz Kłopotek wskazał również posłankę, której chciałby z okazji obchodzonego dziś święta złożyć szczególnie życzenia. – Pani Krystyno, niech pani będzie prawdziwą kobietą – powiedział poseł. Polityk Polskiego Stronnictwa Ludowego nie podał jednak nazwiska posłanki, do której skierował swoje słowa ani nie wyjaśnił, co konkretnie miał na myśli.

„Przygotowaliśmy Konstytucję Kobiet”

– Kobiety, dziewczyny dzisiaj jest Wasze święto. Chciałbym Wam życzyć wszystkiego najlepszego i od razu przeprosić – nie mam dla Was kwiatów. Wiem, że ważniejsze są równe prawa kobiet i mężczyzn, dlatego przygotowaliśmy Konstytucję Kobiet. 10 moich współpracowniczek przedstawi dzisiaj 10 postulatów związanych z równouprawnieniem kobiet i mężczyzn – zapowiedział Robert Biedroń, lider partii Wiosna.

Dziś na Placu Rodła posłowie z klubu parlamentarnego PO-KO – Bartosz Arłukowicz i Arkadiusz Marchewka, witali kobiety kwiatami. „Dzisiaj z Arkadiuszem Marchewką od rana na Placu Rodła witaliśmy nasze dziewczyny tulipanami. Macie siłę i moc! Siły i mocy dalej Wam życzymy! Nie zostawimy Was samych. Będziemy razem z Wami iść do przodu!” – napisał na Twitterze Arłukowicz.

