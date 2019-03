Straż Marszałkowska wyprosiła dziennikarzy sprzed klubu PO. „Chodzi o możliwość swobodnego przejścia”

„Nowe zarządzenie Straży Marszałkowskiej. Nie można nagrywać i lajfować (robić wejść na żywo – red.) przy klubie PO. Kamery wyproszone” – napisała na Twitterze po 10 Agnieszka Rucińska. Podobne informacje zamieścił Grzegorz Osiecki. „Nowy komendant straży marszałkowskiej zagania dziennikarzy w okolice dawnego okrągłego stołu, żeby nie mogli filmować tablicy, którą PO postawiła w drzwiach do klubu” – przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych. Podobną informację przekazał rzecznik PO, który informował o „zakazie” , który miała wydać Straż Marszałkowska.

Po upływie około pół godziny Grzegorz Osiecki przekazał informację, że dziennikarzy ponownie wpuszczono, ale z zastrzeżeniem, by „ciągi komunikacyjne były drożne” .

Jaki był oficjalny powód działania Straży Marszałkowskiej? – Głównym miejscem, określonym też w wewnętrznych regulacjach sejmowych, relacji na żywo oraz prowadzenia konferencji prasowych na Wiejskiej, są tzw. okolice stolika dziennikarskiego. Ostatnio zasadnicza część kamer przeniosła się w inne miejsce, obok pomieszczenia jednego z klubów. Stąd dzisiejsza sugestia Straży Marszałkowskiej, by powoli reporterzy zaczęli wracać na stałe miejsce. Oczywiście nieopodal klubu można przebywać – chodzi wyłącznie o możliwość swobodnego przejścia korytarzem – wyjaśnił w rozmowie z Wprost.pl Andrzej Grzegrzółka, dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu.

Zmiany w Straży Marszałkowskiej