Polak został najmłodszym miliarderem w Kanadzie

– 45 Kanadyjczyków dostało się na listę najbogatszych ludzi na świecie przygotowaną przez amerykańskiego „Forbesa”. Najmłodszym z nich jest polsko-kanadyjski biznesmen, Piotr Szulczewski – podała kilka dni temu kanadyjska telewizja CTV News.

Tak się składa, że Piotr Szulczewski już od kilku lat występuje na liście 100 najbogatszych Polaków tygodnika „Wprost”. W zeszłym roku z majątkiem 5,9 mld zł uplasował się na 5. miejscu.

Szulczewski urodził się w Warszawie. W stolicy mieszkał 11 lat. W Polsce ma nadal rodzinę, którą stara się co jakiś czas odwiedzać. Po polsku rozmawia już tylko z rodzicami, którzy ćwierć wieku temu wyemigrowali z Polski do Kanady. Na Uniwersytecie w Waterloo w kanadyjskiej prowincji Ontario Szulczewski ukończył matematykę. „Piotruś od małego interesował się matematyką i komputerami oraz wykazywał oznaki geniuszu” – mówiła o nim jego ciocia Bożena Ubrankowska na łamach polonijnego „Nowego Dziennika”. „Po przyjeździe do Ameryki, wiadomo, nikomu nie jest łatwo, ale bratowa postanowiła Piotrusiowi kupić pierwszy komputer. Jak się okazuje, to była bardzo dobra inwestycja” – podsumowała.

Szulczewski ciągle ma sentyment do ojczyzny. W wywiadzie dla,,Wprost” przyznał, że chciałby kiedyś przenieść część swojego biznesu z Kalifornii do Polski.

Polak, który zatrzyma Amazona

Kilka lat temu razem ze swoim kolegą ze studiów stworzyli aplikację zakupową Wish. To taka idealna galeria handlowa. Klient ma w niej do wyboru 200 mln produktów. Sklep sam podpowiada, który z nich będzie nam się najbardziej podobał. A gdyby tego było mało, każdy z nich oferuje w najniższych cenach. Nic dziwnego, że na punkcie stworzonej 8 lat temu przez Szulczewskiego aplikacji zakupowej Wish oszalał cały świat. Dzisiaj korzysta z niej ponad 300 mln ludzi.

W 2017 r. Wish był najczęściej pobieraną apką do zakupów w Stanach. Szulczewski pokonał tutaj nawet Jeffa Bezosa, najbogatszego człowieka na ziemi, którego aplikację do zakupów na Amazonie, największym sklepie internetowym na świecie, wybrało 3 mln Amerykanów mniej. Codziennie przez aplikację Szulczewskiego zakupy robi 2 mln ludzi. Niektóre produkty są oferowane nawet z 90-proc. zniżką. Wish chce pobić 2 mld dolarów przychodów. Firma jest wyceniana na 8,5 mld dolarów. To prawie tyle, ile nasz gazowy potentat PGNiG.