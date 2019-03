Co w nowym „Wprost”? Zapowiada redaktor naczelny Jacek Pochłopień

Redaktor naczelny tygodnika „Wprost” Jacek Pochłopień zachęca do lektury nowego wydania. – Polecam w pierwszej kolejności tekst na temat Antoniego Macierewicza. Jest to w moim przekonaniu jeden z najlepszych artykułów, jakie kiedykolwiek powstały na temat tego polityka – podkreśla. Co jeszcze w nowym „Wprost”?