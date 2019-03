Schetyna wciąż walczy z Protasiewiczem. Polityk nie znajdzie się na listach koalicji w wyborach krajowych?

Jacek Protasiewcz nie znajdzie się na listach Koalicji Obywatelskiej do parlamentu krajowego. Taka decyzja miała zapaść w kierownictwie Platformy Obywatelskiej. Najpierw Grzegorz Schetyna zablokował jego start do Parlamentu Europejskiego, by teraz nie zgodzić się by w ogóle kandydował z list zjednoczonej opozycji. Wcześniej Władysław Kosiniak-Kamysz starał się przekonać szefa Platformy Obywatelskiej by pogodził się z dawnym politycznym wrogiem, ale ten zdawał się być nieprzejednany. Co ciekawe mimo tego, że w kierownictwie PO zapadła już decyzja by nie godzić się na Jacka Protasiewicza na listach, to w PSL-u wierzą, że polityk, który obecnie wspiera ich od strony wizerunkowej wystartuje w wyborach do parlamentu krajowego. Zobaczymy jak skończy się ten pokaz siły.

Jacek Protasiewicz zaszedł za skórę Grzegorzowi Schetynie kilka lat temu, kiedy wygrał z nim bój o szefowanie partii na Dolnym Śląsku. Wtedy sprzymierzeńcy obecnego lidera PO twierdzili, że porażki z Karpacza (red. miejsce gdzie w 2013 roku odbywała się rada regionalna dolnośląskiej PO) nie zapomni nigdy.

