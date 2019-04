Doda dla „Wprost”: Nie chcę mieć dzieci. Nie mam instynktu macierzyńskiego

– Nie chcę mieć dzieci. I uważam, że każda kobieta ma prawo do takiej decyzji – mówi Dorota Rabczewska w rozmowie z Agatą Jankowską. – To nie tak, że nie lubię dzieci, po prostu nie czuję, że spełnię się jako matka. Nie mam instynktu macierzyńskiego i się tego nie wstydzę. Dla jednych macierzyństwo to życiowy cel, dla innych nie. Obie postawy są fantastyczne, żadna decyzja nie jest gorsza ani lepsza – twierdzi piosenkarka. Nie unika jednak dywagacji na temat tego, jak zachowywałaby się, gdyby jednak miała dzieci. – Zamiast wysyłać je na durne kursy sześciu języków, dałabym im sport i muzykę. Muzyka uwrażliwia, a sport hartuje ducha. Zabrałabym im też telefon a dałabym coś o niebo cenniejszego – swój czas – deklaruje.

Doda podkreśla, że sama miała wspaniałe dzieciństwo i bardzo dobre relacje z rodzicami. – Zawsze znałam swoją wartość. Wyniosłam to z domu, bo rodzice naprawdę mi dawali odczuć, że jestem ważna i wyjątkowa, a ja im wierzyłam. Dlatego teraz mogę pomoc innym uwierzyć w siebie – mówi Rabczewska. – Mój tata był zawodowym sportowcem, olimpijczykiem, a więc był moim pierwszym trenerem. Ja też skończyłam szkołę sportową, lekkoatletykę, sprint i skok w dal. Sport i tata trener – to wiele mnie nauczyło o życiu – zasad fair play, zdrowej rywalizacji, ciężkiej pracy mimo słabszych chwil i walki o swoje – tłumaczy.