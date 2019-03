Biedroń we „Wprost”: Wprowadzimy księżom kasy fiskalne

Robert Biedroń buduje popularność swojej partii na krytyce PiS, Koalicję Europejskiej i Kościoła katolickiego.Zapowiada m.in. opodatkowanie Kościoła katolickiego na takich samych zasadach jak podmiotów gospodarczych. – Jeśli księża stawiać będą opór i nie będą chcieli rozmawiać o regulacjach opodatkowania Kościoła, wprowadzimy im kasy fiskalne. Jestem gotów posunąć się do tego. Dzisiaj proboszcz przeciętnej parafii płaci 200-300 złotych podatku ryczałtowego. Przedsiębiorca, który prowadzi w tej samej miejscowości warsztat samochodowy albo salon fryzjerski płaci kilkanaście razy więcej. To nie jest sprawiedliwe i ludzie to widzą – konkluduje Biedroń

PiS-owi Biedroń zarzuca, że odbiera Polakom Europę, wolność i solidarność. A także, że rządzenie nie najlepiej mu wychodzi. – Kolejki do lekarza są coraz dłuższe, oczekiwanie na wyrok w sądzie – coraz dłuższe, 3 mln obiecanych mieszkań – nie ma, lux torpeda – nie ma, samochody elektryczne – nie ma, plan Mateusza Morawieckiego prysnął jak bańka mydlana – wylicza Biedroń. – Atutem Kaczyńskiego była sprawczość, tylko niewiele z niej pozostało.

„To stara śpiewka, która wraca przed każdymi wyborami”

Koalicja Europejska też jednak nie cieszy się sympatią byłego prezydenta Słupska. – Nie chcę dopuścić też do tego, żeby Koalicja Europejska rządziła samodzielnie. Polsce potrzebny jest polityczny bezpiecznik i my nim jesteśmy. Tym bardziej, że nie wiadomo jaki właściwie program ma Koalicja Europejska: czy jest za równością kobiet i mężczyzn, za rozdziałem państwa od kościoła – mówi Biedroń. – Jak długo można słuchać, że oni przyjmą związki partnerskie? To stara śpiewka, która wraca przed każdymi wyborami, a później okazuje się, że prawe skrzydło w Platformie na to nie pozwala. Mamy 2019 rok! W końcu musimy to rozwiązywać! – dodaje.

Lider partii Wiosna podkreśla również, że PO „zawsze klęczała przed biskupami”. – Donald Tusk w 2011 roku obiecywał likwidację Funduszu Kościelnego. Mamy 2019 rok i Fundusz Kościelny ciągle istnieje i ma się coraz lepiej – mówi były prezydent Słupska.