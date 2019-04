Ryszard Czarnecki: Projekt budżetu unijnego jest fatalny dla Polski

Projekt budżetu Unii Europejskiej, który leży na stole jest fatalny dla Polski, ale – zdaniem Czarneckiego – jest to wina obecnej komisarz Elżbieta Bieńkowskiej, która się pod nim podpisała nie zgłaszając żadnego sprzeciwu czy zdania odrębnego.

– Ona tego budżetu broniła! A w tym budżecie nie tylko przesunięto pieniądze z Europy Środkowo-Wschodniej do Południowej, ale jeszcze – jak powiedział Jan Olbrycht z PO dla PAP – pieniądze zostały „rozsmarowane” na całą Unię. Także po raz pierwszy aż w takiej skali dla bogatych państw. To jest kuriozum – mówi rozmówca Wprost.

Na pytanie co rząd Zjednoczonej Prawicy zrobił, żeby to zmienić Czarnecki odpowiada, że projekt budżetu został zgłoszony w zeszłym roku przez Komisję Europejską. – Będziemy go negocjować i efekt, gdy te rokowania się zakończą czyli za rok, będzie dużo lepszy od tego pasztetu, który jest teraz – przekonuje europoseł.

Ryszardowi Czarneckiemu nie podoba się też, że Polska z puli mandatów po Wielkiej Brytanii, której już nie będzie w Parlamencie Europejskim, dostała tylko 1 dodatkowym mandat, tyle co malutka Estonia, a np. Hiszpania aż 5.

– A to z kolei zawdzięczamy pani Danucie Huebner, europosłance PO, niegdysiejszej komisarz z SLD, która przewodniczyła Komisji Spraw Konstytucyjnych PE. A ta właśnie komisja przeforsowała dla Polski bardzo niesprawiedliwy podział dodatkowych mandatów. A więc pani Bieńkowska przygotowała fatalny budżet, a pani Huebner fatalny podział mandatów. To są zasługi PO na arenie międzynarodowej – konkluduje Czarnecki.