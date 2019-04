Wdowa po generale Kiszczaku: Skradziono mi ważne dokumenty po mężu

Jak twierdzi generałowa Kiszczakowa, jakiś czas temu w jej willi pojawił się młody mężczyzna. – Powiedział, że studiuje filologię hebrajską w Poznaniu, że jest wielkim wielbicielem mojego męża, że chciałby porozmawiać. Został kilka dni, nocował w pokoju na dole. Powiedział, że bada życie i działalność mojego męża, chce zrobić badania. Pożyczył nawet mundur, rzekomo do jakiejś prezentacji. Później się dowiedziałam, że sprzedał go na jakiejś aukcji za 2,5 tys. zł! W dodatku twierdził, że sprzedaje to w moim imieniu… – opowiada generałowa.

Według Marii Kiszczak, tajemniczy mężczyzna zabrał bez jej wiedzy także ważne archiwalia, które zostały po jej zmarłym w listopadzie 2015 r. mężu. – W naszej piwnicy stał jakiś karton z wycinkami prasowymi, między nimi musiały być też archiwalia, o których nie wiedziałam. Nie miałam pojęcia, że to ważne dokumenty. Ten młody człowiek je ukradł, skorzystał z zamieszania, że akurat robiłam remont piwnicy. To on sprzedał je do USA – opowiada generałowa Kiszczakowa.

Kilka miesięcy temu dziennikarze „Rzeczpospolitej” i Polskiego Radia odnaleźli w amerykańskim Hoover Institute w Stanford nieznane dotąd dokumenty Czesława Kiszczaka. Zbiór liczy prawie trzy metry bieżące papierów. Wśród nich znajduje się m.in. list do Lecha Wałęsy i korespondencja z gen. Wojciechem Jaruzelskim.

Generałowa przyznaje, że sama też sprzedawała archiwalia do Stanów Zjednoczonych. – Przedstawiciel Instytutu Hoovera przyjeżdżał do mnie kilkakrotnie, dawałam mu różne pamiątki i dokumenty po mężu. Nigdy nie podawałam ceny, on płacił, jak uważał, czasem 100, czasem 200 dolarów. Cieszyłam się, że eksponaty związane z moim mężem znajdą godne miejsce – podsumowuje Maria Kiszczak.

