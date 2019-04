Jako szef ZNP prowadzi strajk nauczycieli. Kim jest Sławomir Broniarz?

Ten 61-letni związkowiec, który od tygodnia zaś jest twarzą największego strajku nauczycieli w III RP stanowi dla rządu Zjednoczonej Prawicy twardy orzech do zgryzienia. Domaga się 30-procentowych podwyżek dla nauczycieli i doprowadził do tego, że większość z nich z powodu tej podwyżki odeszła od tablic.

Rząd musiał zatrudniać ludzi spoza oświaty, żeby zorganizować egzaminy gimnazjalne. Kolejna próba sił to będzie organizacja matur. Jeżeli i temu rząd sprosta, to strajk może okazać się fiaskiem. Na razie jednak premier apeluje o to, żeby strajk został zawieszony na Święta Wielkanocne, a po świętach by usiąść do oświatowego okrągłego stołu.

Broniarz strajku nie zamierza zawieszać za to zbiera pieniądze na fundusz strajkowy, by pomagać finansowo protestującym nauczycielom w najtrudniejszej sytuacji. W ubiegłą sobotę na koncie funduszu były już 3 mln zł.

– Obecny rząd nie posiada umiejętności negocjacyjnych, dyplomatycznych – mówi Broniarz w rozmowie z „Wprost”. – Po stronie Platformy Obywatelskiej byli ludzie, którzy potrafili prowadzić negocjacje. Tu do rozmów nie przywiązuje się wagi. Nie robiła tego przez długi czas Anna Zalewska i nie robi tego Beata Szydło.

Nawet jeżeli Broniarz nie wywalczy żądanych podwyżek to i tak osiągnął już pewien sukces. Nauczyciele dostaną mniejsze podwyżki, ale większe niż na początku proponował rząd. Na dodatek do ZNP podczas strajku zapisało się wielu nowych członków licząc na to, że w razie problemów prawnych lub finansowych uzyskają pomoc od związku.

