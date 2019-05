Córka polskiego milionera o tym, czy dawać dzieciom kieszonkowe

Jak uczyć dzieci mądrego korzystania z pieniędzy? Patrycja Krzanowska, 28-letnia córka Jerzego Krzanowskiego, jednego z najbogatszych Polaków i twórcy imperium meblarskiego Grupy Nowy Styl z Krosna, nie ma wątpliwości, że pomoże w tym regularne kieszonkowe, dzięki któremu dziecko zdobędzie umiejętność zarządzania swoimi oszczędnościami i planowania wydatków od najmłodszych lat.

Krzanowska, która pięć lat temu wydała poradnik finansowy dla dzieci„Świat pieniądza”, nie sugeruje jednak żadnej konkretnej kwoty, bo – jak podkreśla – zależy ona od środowiska, rodziny i możliwości finansowych rodziców. Czy jednak takie regularne dawanie nawet niewielkich sum pieniędzy nie uczy dziecka roszczeniowej postawy?

Krzanowska nie widzi takiego zagrożenia. – Czym to się różni od tego, że rodzice dają ubrania, zabawki albo jedzenie? Moim zdaniem to to samo. Możemy dziecku dać kieszonkowe i pozwolić, aby samo kupiło sobie ubrania pod nadzorem rodziców i nauczyło się, jak wydawać mądrze pieniądze. Można też pójść do sklepu i kupić dziecku co zechce, tylko że wtedy raczej na pewno nie nauczy się mądrego gospodarowania pieniędzmi – zauważa.

Z kolei starszemu dziecku warto – jej zdaniem – założyć własne konto bankowe. Bo w dobie odchodzenia od obrotu gotówkowego, korzystanie z internetowych kont i kart płatniczych staje się czymś całkowicie naturalnym. Podobnie jak nie ma sensu odraczać nauki oszczędzania i inwestowania, bo młody i chłonny umysł szybko przyswoi sobie finansową edukację.

– Wystarczy zobaczyć jak to wygląda w Stanach, gdzie już małe dzieci imają się różnych pomysłów, jak sprzedawanie lemoniady przed domem, żeby zarobić swoje pierwsze pieniądze. U nas niestety pokutuje podejście, że dzieci w wieku wczesnoszkolnym pieniędzy nie rozumieją, choć to nieprawda, o czym wielokrotnie przekonałam się w trakcie zajęć z najmłodszymi w szkołach w Krośnie, gdzie prowadzimy pilotażowy program z zakresu edukacji finansowej – opowiada Patrycja Krzanowska.