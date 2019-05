Trzaskowski: Tusk nie chce budować alternatywnego ruchu ani stawać na czele opozycji

Od jakiegoś czasu media spekulują, że Tusk chciałby stanąć na czele nowej inicjatywy politycznej. Pojawiła się już nawet robocza nazwa projektu – Ruch 4 czerwca. Jego początkiem miały być gdańskie obchody 30. rocznicy wyborów 1989 r. Trzaskowski zdecydowanie studzi te oczekiwania. – Idea ruchu czy zwłaszcza nowej partii, to oczekiwanie wyłącznie kilku sfrustrowanych ludzi, którzy nie znaleźli dla siebie miejsca w dotychczasowych formacjach politycznych. U nikogo, kto jest poważnym graczem politycznym, takiego oczekiwania dzisiaj nie widzę – ucina Trzaskowski.

Tusk na czele opozycji?

Jego zdaniem, szef Rady Europejskiej nie podjął jeszcze decyzji o powrocie do polskiej polityki ani swoim ewentualnym starcie w wyborach prezydenckich. A czy rozważa stanięcie na czele opozycji? – Intuicja mi podpowiada, że nie. Oczywiście to naturalne, że zamierza pozostać w grze, jest w końcu bardzo poważnym politykiem o silnej pozycji międzynarodowej, zapewne też nie wybiera się jeszcze na emeryturę. Jednak z całą pewnością nie myśli o tym, by budować polityczny ruch alternatywny do istniejących partii politycznych, bo zależy mu na wygranej opozycji, a nie rozpraszaniu głosów – mówi Trzaskowski. – Może zdecyduje się na start w wyborach prezydenckich. Ale nie liczmy na Tuska jak na kogoś, kto w cudowny sposób sam jeden odmieni naszą scenę polityczną. Założę się zresztą, że gdyby wrócił, to najpierw byłyby dwa miesiące euforii, potem emocje by opadły i ci sami komentatorzy, którzy dziś marzą o jego powrocie, zaczęliby go krytykować – przewiduje prezydent Warszawy.

Rafał Trzaskowski ucina też spekulacje, jakoby Tusk liczył na porażkę firmowanej przez Grzegorza Schetyny Koalicji Europejskiej w eurowyborach. – To również są bajki wymyślane przez ludzi, którzy wypadli z polityki i liczą, że jakimś cudem do niej powrócą. Nie znam żadnego poważnego polityka opozycji, który zastanawiałby się w tej chwili, co by się stało, gdyby Schetynie powinęła się noga. Takie myślenie byłoby zresztą szalenie nieodpowiedzialne. Wybory europejskie, które nas czekają, to początek gry o wszystko, mówiąc wprost – zaczynamy marsz po władzę. A jeśli opozycja ma przejąć władzę, to wszyscy musimy grać do jednej bramki i raczej gryźć trawę niż oddawać się jałowym kalkulacjom – ocenia polityk.

