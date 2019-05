Olga Tokarczuk dla „Wprost”: Poziom intelektualny wielu polskich księży jest niski

W rozmowie z „Wprost” Olga Tokarczuk krytykuje kondycję polskiego Kościoła. Odnosi się do głośnej sprawy sprzed kilku tygodni, gdy przed kościołem w Gdańsku po mszy publicznie spalono rzekomo sprzeczne z chrześcijaństwem książki i inne przedmioty, które na prośbę księdza przynieśli parafianie.

- Informacja ta odbiła się szerokim echem w mediach na całym świecie, mówiono o tym nawet w bardzo egzotycznych krajach – mówi Tokarczuk. – Cała ta sytuacja to efekt nostalgiczno-anachronicznej postawy Kościoła, który wspiera instynktownie ludową religijność z XIX w. opartą na wierze w diabła i w zło, na wykluczeniu, obwinianiu, różnicowaniu – ocenia pisarka. Jej zdaniem, te ramy wiary i religijności kompletnie nie przystają do tego, jak ludzie dzisiaj żyją i myślą. – Jeśli do tego dodamy dość niski poziom intelektualny wielu księży, to mamy kuriozalny efekt w postaci palenia książek. Na szczęście to zdarzenie wzburzyło wielu ludzi w Polsce i spotkało się z ostrą reakcją. Na przykład w moim Wrocławiu w maju planowana jest duża akcja czytania książek, które kiedyś palili naziści – zauważa Tokarczuk.

Pisarka, która od kilku lat wymieniana jest jako polska kandydatka do literackiej Nagrody Nobla, w rozmowie z „Wprost” komentuje też swoje najnowsze sukcesy międzynarodowe. W tym roku za książkę „Prowadź swój pług przez kości umarłych” została nominowana do nagrody Bookera, uważanej przez wielu za najbardziej prestiżowe wyróżnienie literackie po Noblu. Rok temu Tokarczuk jako pierwsza polska artystka dostała Bookera za powieśc „Bieguni”. Czy zaskoczyła ją kolejna nominacja? – Zaskoczenie było ogromne, zwłaszcza że dziesięć lat temu po wydaniu ta książka w Polsce była przyjmowana raczej jako kontrowersyjna – przyznaje pisarka.

Adam Cissowski