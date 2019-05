Brudziński we „Wprost” broni decyzji policji o przeszukaniu mieszkania autorki „tęczowej” Matki Boskiej

– Gdybym miał wstrzymywać działania policji czy innych służb ze względu na to, że nie wiem co mogą napisać światowe media, z inspiracji tych, którzy w kraju są bardzo wpływowi, to byłbym politykiem niezwykle lękliwym. A nie chcę za takiego uchodzić – powiedział Joachim Brudziński w wywiadzie dla „Wprost”, odpowiadając na uwagę, że po zatrzymaniu Elżbiety Podleśnej na świecie mówiono o tłumieniu w Polce wolności artystycznego przekazu.

Według szefa MSWiA dla niektórych ludzi w Polsce prawa katolików, chrześcijan są bez znaczenia. – W ich rozumieniu należy przestrzegać praw i swobód wszystkich wyznań z wyłączeniem katolickiego, bo akurat ten system wartości można do woli atakować – przekonuje minister. – Nie mogę tego zaakceptować nie tylko dlatego, że sam jestem katolikiem ale również z tego powodu, że jako osoba dzisiaj nadzorująca służby, stojąca na straży przestrzegania prawa, muszę reagować wtedy, kiedy prawo jest łamane.

Brudziński przypomina, że zareagował na okładanie kijami kukły Judasza w Pruchniku i że pod jego rządami policja ochraniała legalny marsz środowisk LGBT. – Środowiska narodowe bardzo mnie za to krytykowały, a chwaliły mnie wtedy media i środowiska, które z powodu Elżbiety Podleśnej wpadają w histerię i emocjonalne rozdygotanie – zwraca uwagę minister.

Joachim Brudziński odrzuca też zarzut opozycji, że PiS rozpętało wojnę religijną, bo w dzięki temu mobilizuje swoich wyborców. Przypomina, że doszło do próby sprofanowania Grobu Pańskiego w kościele w Płocku podjęta przez środowiska LGBT, a następnie do przeróbki wizerunku Matki Bożej i naklejanie go na śmietniki oraz przenośne toalety, co też jest profanacją. – Policja ma siedzieć cicho tylko dlatego, że akcja została zainscenizowana przez środowiska LGBT i wymierzona w Kościół Katolicki (…) a podjęcie działań, które mają na celu ustalenie sprawców jest wywołaniem wojny ideologicznej? – pyta Brudziński.