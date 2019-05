Seks i władza w Kościele, czyli potrzebny III Sobór Watykański

Kilka refleksji po świetnym filmie Tomasza Sekielskiego i Marka Sekielskiego. Kolejne procedury, przeprosiny skruszonych (lub może tylko przestraszonych) hierarchów, komisje do spraw ujawnianych przypadków pedofilii w Kościele… Wszystko to ważne, ale nie dotyka istoty problemu. Czyli – nawiązując do języka teologii wyzwolenia - zajmuje się objawami, ale nie dotyka struktur zła.

Otóż od dawna twierdzę (o czym pisałem m.in. w magazynie „Kontakt”), że w Kościele istnieją zinstytucjonalizowane struktury seksualnego grzechu. Wbrew temu, co ostatnio sugerował Benedykt XVI na łamach katolickiego pisma „Klerusblatt”, nie mają one nic wspólnego z rewolucją seksualną lat 60. XX wieku. Przeciwnie: wynikają one z nauczania samego Kościoła. Żeby skutecznie zwalczać pedofilię, Kościół musi: Po pierwsze, podjąć pilną i realną dyskusję nad zniesieniem obowiązkowego celibatu,

Po drugie, przestać represjonować seksualność,

Po trzecie, zaakceptować związki osób tej samej płci, choćby po to, by młodzi geje nie uciekali masowo do seminariów,

Po czwarte, odejść od feudalnego modelu władzy w Kościele, redukując swoją hierarchiczność do niezbędnego minimum, wprowadzając przejrzystość procedur oraz dopuszczając do władzy świeckich, w tym kobiety.

To właśnie połączenie trzech elementów: obowiązkowego celibatu, obsesji seksualnej (ze szczególnym uwzględnieniem homofobii) oraz średniowiecznego systemu zarządzania instytucją - rodzi w szeregach księży zdecydowanie częstszą niż w innych grupach społecznych tzw. „pedofilię zastępczą” (ale też inne patologie - np. zjawisko molestowania zakonnic, o którym też coraz głośniej), w tym samym czasie stwarzając instytucjonalny system tuszowania tych nadużyć. Dlatego seks i władza w Kościele muszą stać się tematem Trzeciego Soboru Watykańskiego, który już w 1999 r. postulował nieodżałowany kard. Carlo Marii Martini. Czytaj także:

