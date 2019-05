Gok Wan zachwycony stylem Polaków. „Wszyscy wyglądają jak studenci kierunków artystycznych”

Brytyjczyk, który gościł w Polsce w związku z premierą programu w TLC pt. „Salon sukien ślubnych Goka”, w którym pomaga Polkom wybrać najlepsze kreacje ślubne, stwierdził w rozmowie z „Wprost”, że kocha sposób, w jaki za pomocą mody Polacy manifestują pewność siebie.

Polki jak Victoria Beckham

- Ludzie podchodzą do mody indywidualnie, kreatywnie, wszyscy wyglądają jak studenci kierunków artystycznych. To niesamowite. Jesteś na Placu Zbawiciela, tym na którym niestety już nie ma tęczy, i spotykasz facetów w obcisłych jeansach, ciemnych okularach, trenczach. Idziesz dwie minuty, ulicę dalej widzisz barber shopy, mężczyzn, którzy noszą wąsy, mają brody, wytatuowane dziewczyny. Kilka chwil później dochodzisz do miejsca, w którym kobiety noszą się jak Victoria Beckham, bardziej konserwatywnie, ale i bardzo seksownie. Nie było tego pięć lat temu, albo tego nie widziałem wtedy. To się zmieniło, teraz widać ten styl różnych grup społecznych, przywiązanie do mody - dodał.

"Nie robię politycznego show"

Zapytany o to, czy nie boi się kontrowersji, które jego obecność w programie poświęconym ślubom mogłaby w Polsce wywołać, odpowiedział: - Dlaczego? Bo jestem gejem? Przecież nie mamy ślubów jednopłciowych w programie. Nie robię show zaangażowanego politycznie.

Zaznaczył też, że fakt iż w Polsce może dwóch wyoutowanych gejów prowadzi w telewizji programy, go nie dziwi. - W angielskiej telewizji może pięciu, w USA i Australii chyba jeszcze mniej. To międzynarodowy problem z prawami osób LGBT, ich „widocznością”, reprezentacją - dodał.

Gok Wan pochodzi z Wielkiej Brytanii, jest stylistą, projektantem mody, gwiazdą brytyjskiej telewizji i DJ-ejem. Popularność zyskał dzięki programowi „Jak dobrze wyglądać nago”, w którym przekonywał kobiety o różnych typach urody i rozmiarach, by z dumą prezentowały wdzięki. Kilka lat temu w TVN Style przeprowadzał „Stylowe rewolucje Goka”, a 7 maja w TLC wystartowała polska edycja światowego hitu „Say Yes To The Dress” z jego udziałem, pt. „Salon sukien ślubnych Goka”.