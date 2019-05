Jeden z najbogatszych Polaków o startupach: to często młody człowiek, który ma marzenia, ale nikłe pojęcie o biznesie

Magdalena Gryn, „Wprost”: Czy ma Pan kontakt ze startupami?

Prof. Janusz Filipiak: Zgłasza się do mnie wielu młodych przedsiębiorców z propozycją sprzedaży systemów czy też aplikacji, nad którymi aktualnie pracują. Są przekonani, że ich produkty są innowacyjne. Jednak do tej pory nie zdarzyło się, aby podobne projekty nie były już wcześniej rozwijane w Comarchu. My bardzo mocno stawiamy na prace badawczo-rozwojowe, zatrudniamy ponad 1500 specjalistów w działach R&D, którzy zajmują się tworzeniem a następnie testowaniem systemów. Współczesna informatyka to złożony system, który wykorzystuje wiele technologii i jest wręcz niemożliwe, aby inżynier w pojedynkę był w stanie wymyślić coś nowego.

Czym według Pana jest startup?

Startup to często młody człowiek, który ma marzenia, ale nikłe pojęcie o biznesie.

Jaki jest Pana pogląd na państwowe dofinansowanie dla startupów?

Uważam, że rządowe pieniądze, które są przeznaczane na wsparcie start-upów, mogłyby być skuteczniej wykorzystane przez małe i średnie firmy. To są biznesmeni, którzy włożyli mnóstwo ciężkiej pracy w rozkręcenie firm, już coś zrobili, mają wyniki i pokazali, że potrafią. Dzięki tym środkom mogliby szybciej się rozwinąć.

Kim jest założyciel i prezes zarządu Comarch?

