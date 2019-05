Biedroń promuje in vitro. Rozenek-Majdan: Nie możemy dłużej milczeć

„11 tys. km trasy, wiele inspirujących rozmów i najlepszy czas na czytanie. Dziś w moje ręce wpadła książka „In Vitro – Rozmowy Intymne” autorstwa Małgorzaty Rozenek-Majdan. W Polsce aż 1,5 miliona par zmaga się z dramatem niepłodności. Marzą o tym, aby stworzyć kochający dom dla swoich dzieci – ale nie mogą – nie w Polsce, chociaż dzięki metodzie in vitro na świecie urodziło się już ponad 8 milionów dzieci” – zaznaczył lider Wiosny.

„Polecam książkę Małgorzaty Rozenek-Majdan, która otwiera poważną dyskusję na ten ważny temat. Czas, by in vitro było powszechnie dostępne dla wszystkich, w całej Polsce” – napisał na swoim Instagramie Robert Biedroń, zamieszczając zdjęcie okładki książki: „In Vitro. Rozmowy intymne” , którą niedawno wydała Małgorzata Rozenek-Majdan.

Książka to 13 szczerych i intymnych rozmów z tymi, którzy o in vitro wiedzą wiele – z lekarzem, położną, seksuologiem, a nawet z zakonnikiem dominikaninem. Z rodzicami dzieci i tymi, którzy o in vitro dopiero myślą.