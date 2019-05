Dorota Wellman: Nie mogę patrzeć na polityków. Co jeszcze w nowym „Wprost”?

– Mam do Tuska żal, że porzucił politykę polską w tamtym momencie, ale wiedział, co wybiera. Dlatego dziś powinien kontynuować karierę w strukturach zagranicznych, bo to naturalna kolej rzeczy. Jeśli nawet trochę palcem z zagranicy miesza w polskiej polityce, to powrotu do tego, co było przedtem, nie ma. Tusk to nie Piłsudski – mówi w rozmowie z Pauliną Sochą-Jakubowską Dorota Wellman. Dziennikarka po pięciu latach powtarza swoje zdanie z okładki „Wprost” z 2014 roku, na której wystąpiła razem z Marcinem Prokopem. – Chrzanię takie państwo, które nie troszczy się o swoich obywateli, a udaje, że się troszczy. (...) Co to za państwo, które swoimi dziećmi, swoimi chorymi się nie opiekuje? Które olewa wielomilionową grupę osób z niepełnosprawnościami? – pyta nasza rozmówczyni.

