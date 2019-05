Wellman o Tusku: Niech nie siodła tego konia. Nie ma sensu myśleć, że to będzie zbawca narodu

W wywiadzie udzielonym „Wprost” dziennikarka przyznała, że żaden z polityków funkcjonujących na polskiej scenie politycznej, jej nie porywa. Nie zachwycają jej też „nowi” politycy, gdyż jak zauważyła, żaden z nich nie ma cech przywódczych, charyzmy i nie jest wystarczająco przekonujący. – Myślę, że nie tylko ja mam takie uczucie, że nie tylko ja nie mogę na nich już patrzeć – stwierdziła.

„Nie znają tych obrzydliwych cytatów?”

Odnosząc się do wysokich wyników sondażowych dla Konfederacji (rozmowa odbyła się przed wyborami - red.), Wellman powiedziała: – Już kilka lat temu napisałam, że młodzież nie chce się angażować w sprawy polityczne i społeczne, a jeśli już, to angażuje się w ekstrema. Za silnym, charyzmatycznym przywódcą, nawet plotącym bzdury, idą jak w dym. Żadna z dwóch kluczowych w Polsce partii, ich nie interesuje. Alternatywa która powstała, czyli Wiosna, chyba nie zaspokoiła potrzeb młodego elektoratu. Zostaje im więc ktoś, kogo poglądy są radykalne. Stąd, tak jak na świecie, zwrot młodych w stronę ruchów nacjonalistycznych, co mnie przeraża. Jakby ci, którzy wierzą w Konfederację i Korwina-Mikkego nie wiedzieli, co mówi ich przywódca, jak traktuje kobiety, co mówi o niepełnosprawnych. Nie znają tych obrzydliwych cytatów? Nie potrafię tego pojąć, bo sama nie chciałabym nawet przebywać w jednym pomieszczeniu z tym człowiekiem, nie mówiąc o tym, by oddać mu jakąkolwiek władzę.

„Chrzanię takie państwo”