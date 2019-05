Jan Rokita dla „Wprost”: Dla Schetyny utrzymanie jedności jego obozu jest kwestią życia i śmierci

– Wyniki exit poll wyborów do Parlamentu Europejskiego potwierdziły, że siła obu obozów jest porównywalna – komentuje były poseł. – To oczywiście bardzo duży sukces Grzegorza Schetyny, któremu udało się zbudować obóz polityczny zdolny do realnej rywalizacji z PiS-em na minimalne różnice wyników – ocenia Jan Rokita.

Zdaniem byłego ministra nie jest zaskakujące to, że Schetyna w swoim krótkim wystąpieniu mówił nie tyle o sukcesie wyborów, co o sukcesie zjednoczenia. – Dla niego jako polityka utrzymanie jedności tego obozu jest kwestią życia i śmierci, bo wiadomo, że wewnątrz jest więcej sił rozbieżnych niż zbieżnych – tłumaczy Rokita.

– Także to, że PiS wygrywa o kilka punktów, ma pewne symboliczne znaczenie, bo to niewątpliwie doda tej partii animuszu. Zwłaszcza, że dla PiSu to pierwsze w historii tego ugrupowania wygrane europejskie wybory – dodaje felietonista „Wprost” . – Warty odnotowania jest realizm Jarosława Kaczyńskiego, który do swoich rozentuzjazmowanych działaczy powiedział, żeby nie mówili o większości konstytucyjnej, bo jesienią muszą dostać zwykłą większość, co wcale nie jest pewne – wskazuje Rokita.