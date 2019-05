Gawkowski: Wiosna nie połączy się z Koalicją Europejską

Eliza Olczyk, „Wprost”: Jesteście zadowoleni z wyniku wyborów do Parlamentu Europejskiego? 6 proc. głosów nie powoduje zawrotu głowy.

Krzysztof Gawkowski: To jest wynik, który pozwala nam optymistycznie patrzeć w przyszłość. Jako jedyni z mniejszych ugrupowań przekroczyliśmy próg wyborczy. Zważywszy na to, że jesteśmy na scenie politycznej od trzech i pół miesiąca, to naprawdę sukces. Mówiono, że nie przeskoczymy progu wyborczego, a jednak nam się udało. Dla mnie i większości naszych wyborców to sygnał, że mamy iść tą drogą.

Manuela Gretkowska, wyznała, że głosowała na waszą partię ale jesienią tego nie zrobi, jeżeli Wiosna nie połączy się z Koalicję Europejską, bo tylko razem możecie pokonać PiS.

Nawet gdybyśmy połączyli się z Koalicję Europejską to nie pokonamy PiS. Każdy, kto myśli, że można wygrać wybory anty-pisem popełnia błąd.Trzeba ludziom pokazać, co stracą jeżeli PiS pozostanie u władzy - nową politykę społeczną, nową politykę na rzecz ochrony środowiska itd. Jeżeli ktoś uważa, że wrogiem Koalicji Europejskiej jest Wiosna, to niczego nie rozumie. Zresztą Koalicja Europejska ma swoje problemy np. z PSL. Niech najpierw je rozwiąże, a potem się rozgląda za innymi koalicjantami.

A więc nie ma mowy o połączeniu z Koalicję Europejską?

Nie. Nie życzę źle Koalicji Europejskiej ale dobrze życzę przede wszystkim Wiośnie. Robert Biedroń został eurodeputowanym, a więc zweryfikował się w wyborach. Jesteśmy samodzielną partią, która będzie walczyła o jeszcze lepszy wynik jesienią. Jeżeli poprawimy nasz wynik o 2 punkty procentowe i Koalicja Europejska poprawi swój o 2 punkty procentowe, to pokonamy PiS. Na wspólnych listach z Platformą Obywatelską tego nie zrobimy.

Nie żałuje pan, że nie dogadaliście się z partią Razem przed wyborami do Europarlamentu? Może już mielibyście o 2 punkty lepszy wynik?

Partia Razem nie chciała z nami współpracować. Wybrali mocno lewicową drogę. Ale to nie znaczy, że przyszła współpraca jest niemożliwa. Nie zamykamy się na rozmowy z Razem, jeżeli oni sami będą nastawieni na współpracę.

