Ujawniamy plan Tuska i kulisy rekonstrukcji rządu. Co jeszcze w nowym „Wprost”?

Donald Tusk zawiesza dotychczasowy plan powrotu do polskiej polityki. Na razie będzie budował społeczną listę do Senatu. Wciąż nie wyklucza też startu w wyborach prezydenckich – o nowym planie byłego premiera pisze Joanna Miziołek. Eliza Olczyk ujawnia ustalenia Zjednoczonej Prawicy ws. zmian w rządzie. Kto zastąpi ministrów, którzy zdobyli mandaty do europarlamentu? O tym w najnowszym „Wprost”.