Dramatyczny spadek Leszka Czarneckiego na liście 100 najbogatszych. Jego majątek stopniał czterokrotnie

Na liście 100 najbogatszych,,Wprost” pierwszy raz pojawił się w 1994 roku. Przez parę lat mozolnie piął się na szczyt zestawienia. U progu nowego millenium był już 11. najbogatszym Polakiem. Potem raz do dziesiątki wskakiwał, raz z niej wyskakiwał. W 2007 roku otarł się pierwszy raz o podium. Rok później był już w pierwszej trójce najzamożniejszych ludzi w kraju, zaraz po Janie Kulczyku i Zygmuncie Solorzu. W kolejnych latach zawsze w pierwszej dziesiątce.

Rok temu była już pierwsza groźna zmiana. Leszek Czarnecki pierwszy raz od lat wypadł z czołowej dziesiątki najbogatszych ludzi w kraju. Gorzej, bo znalazł się nawet poza pierwszą dwudziestką. Z 1,5 mld zł majątku wylądował na 22. pozycji.

W tym roku doszło już do spektakularnego upadku na liście. W ciągu ostatniego roku wycena Leszka Czarneckiego zmalała prawie czterokrotnie. Z 393 mln zł majątku ledwo załapał się na listę i zajął na niej przedostatnie, 99. miejsce.

Ostatnie dwa lata to dla Leszka Czarneckiego dramatycznie trudny czas. Kurs akcji jego giełdowego Getin Noble Bank spadł o ponad dwie trzecie. Kurs Idea Banku stopniał o ponad 90 proc. Podobnie firma doradztwa finansowego Open Finance. Getin Holding zanurkował ponad 70 proc.

Aby jakoś dokapitalizować kiepsko radzące sobie banki, Czarnecki sprzedał 2 mln akcji spółki budowlanej LC Corp, która wybudowała wizytówkę biznesmena, jaką jest wieżowiec Sky Tower we Wrocławiu. To wiele nie pomogło. Biznesmen chciał więc Idea Bank z Getinem połączyć, żeby zwiększyć ich skalę działania, ale na to nie zgodziła się Komisja Nadzoru Finansowego. Właścicielowi pozostało więc poszukiwanie inwestora, jednak w przypadku Idei może okazać się to okazać arcytrudnym wyzwaniem.