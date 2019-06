Krzysztof Śmiszek dla „Wprost”: Liczyłem na lepszy wynik Wiosny

– Ja też liczyłem na trochę więcej, bo jestem ambitny. Mieliśmy wprowadzić pięciu parlamentarzystów, wprowadziliśmy trzech. Ale przecież łatwo nie było – istniejemy tylko ponad sto dni w polityce, nie mamy subwencji, dotacji, spółek skarbu państwa. A mimo to zrobiliśmy to – mamy swoich europosłów, a na jesieni będziemy mieć posłów. Prowadzimy także wewnętrzną debatę w Wiośnie o budowie koalicji środowisk postępowych i wspólnym starcie do Sejmu, który może przynieść jeszcze lepszy wynik – opowiada Śmiszek.

Wiosna, chce rozmawiać z innym partiami lewicowymi o ewentualnym porozumieniu na wybory parlamentarne, nie pali się jednak do rozmów z Grzegorzem Schetyną, liderem PO, który przed wyborami europejskimi przyciągnął do Koalicji Europejskiej część ruchów i formacji lewicowych.

Zdaniem Krzysztofa Śmiszka wynika to z faktu, że Grzegorz Schetyna jest konserwatystą, a Wiosna jest postępowa.

– Gdybym chciał być w Platformie, to 5 lat temu zapisałbym się do tej partii – mówi Śmiszek. – Dajmy sobie szansę na budowę bloku postępowego. Ale oczywiście na końcu trzeba będzie sobie odpowiedzieć na pytanie, czy chcemy, w najgorszym scenariuszu, dać większość konstytucyjną PiS-owi.

Polityk Wiosny uważa jednak, że można odsunąć PiS od władzy i mieć lepszą polityk nie będąc skazanymi tylko na PO.

– Gdybyśmy powołali szerszy blok lewicowy – z partią Razem, SLD, Zielonymi – to poparcie dla takiego bloku wynosi ponad 14 proc – zapewnia polityk Wiosny.

