Kukiz ujawnia kulisy spotkania z Kaczyńskim. „Dla mnie było po rozmowie”

Jak ustalił „Wprost”, do rozmowy doszło na początku czerwca. Politycy mieli w jej trakcie rozmawiać o wspólnym starcie w wyborach parlamentarnych. – Jako warunek współpracy zgłosiłem dwa postulaty: praca w kolejnej kadencji Sejmu nad zmianą ordynacji wyborczej na model mieszany i wprowadzenie instytucji obligatoryjnego referendum. Chodzi o to, by po zebraniu miliona podpisów władza musiała rozpisać referendum. Jeśli wzięłoby w nim udział 30 proc. wyborców, wynik byłby wiążący – ujawnia Paweł Kukiz. Według jego relacji, Jarosław Kaczyński nie przyjął jego propozycji. – Odpowiedział, że jeszcze nie ma klimatu na tego typu rewolucje. Więc w odpowiedzi podziękowałem za ewentualną koalicję. Przyszedłem do Sejmu po indywidualne prawo wyborcze dla każdego obywatela a nie po to, by budować siebie i swoją pozycję w wyścigu po spółki skarbu państwa i „nagrody, które się należą” – mówi Kukiz. Nie ukrywa, że prezes PiS chciał z nim rozmawiać o koalicji wyborczej.

– Pojawił się temat startu ze wspólnych list. Gdy jednak zacząłem mówić o ordynacji i referendum, prezes zręcznie zmienił temat. Dla mnie było po rozmowie – wyjaśnia. Dodaje, że w pewnym sensie rozumie taką postawę politycznego partnera. – Nie czuję się rozgoryczony, to jest polityka. Możemy nawet czuć do siebie sympatię, ale skoro Jarosław Kaczyński nie czuje potrzeby demokratyzacji państwa, to dla mnie rozmowa polityczna jest skończona. W tym momencie nie jest nam po drodze – mówi Kukiz.

Kukiz zapowiada, że będzie nadal szukał sojuszników, którzy w programy swoich partii wpiszą dążenie do wprowadzenia proponowanych przez niego zmian ustrojowych. – Chciałem to zrobić z PiS, ale w odpowiedzi mam unikanie tematu przez Jarosława Kaczyńskiego i chamskie wypowiedzi Terleckiego – podsumowuje. I dodaje: – Mam smutną refleksję o całym PiS-owskim obozie: oni grają tylko na siebie i na swoje interesy.

Więcej o rozmowach Pawła Kukiza z PiS, a także o możliwych innych porozumieniach politycznych ugrupowania Kukiz’15 w nowym numerze „Wprost”, które trafi do kiosków w poniedziałek 24 czerwca.