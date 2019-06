Bodnar dla „Wprost” o sprawie zabójstwa Kristiny: Państwo nie może budować atmosfery linczu

Chodzi o głośną w całej Polsce sprawę zabójstwa 10-letniej Kristiny. W tej sprawie policja zatrzymała podejrzanego, którym jest Jakub A., przyjaciel matki dziecka. Zdaniem RPO, okoliczności zatrzymania domniemanego sprawcy budzą istotne wątpliwości. – Jakub A. jest aresztowany i podejrzany – nie skazany. Zachowuje zatem wszystkie przysługujące mu prawa, w tym prawo do domniemania niewinności i sprawiedliwego procesu. Prawo do godności jest niezbywalne – podkreśla Bodnar.

Zdaniem RPO, policja użyła wobec aresztowanego środków, które wydają się nieproporcjonalne i mają charakter pokazowy. – Już po zatrzymaniu zastosowano wobec Jakuba A. kajdanki zespolone – skucie nóg i rąk, do tego do tyłu – i chwyt obezwładniający. Tymczasem nie stawiał on oporu, co wynika z nagrań policji. Nie było też powodu, by wyprowadzać go z budynku boso i niekompletnie ubranego, a następnie w takim stanie przesłuchiwać. Zdjęcie z tego przesłuchania zostało zamieszczone w sieci. Mężczyzna nie miał na nim zasłoniętej twarzy. W komentarzach od razu pojawiły się jego pełne dane. Zdjęcie zostało wielokrotnie udostępnione – alarmuje Bodnar.

Rzecznik Praw Obywatelskich podkreśla, że choć opinia publiczna jest zbulwersowana okrucieństwem zbrodni, nie usprawiedliwia to jednak nadużyć pod adresem domniemanego sprawcy. – Nie może być zgody na nadużywanie środków represyjnych, poniżanie, demonstrowanie siły i przemocy aparatu państwa w stosunku do jednostki. A zwłaszcza na budowanie atmosfery linczu przez organy i przedstawicieli władz, które powołane zostały do ochrony praw i godności obywateli. Wszystkich obywateli – uważa Adam Bodnar.

Więcej o rozmowach Pawła Kukiza z PiS, a także o możliwych innych porozumieniach politycznych ugrupowania Kukiz’15 w nowym numerze „Wprost”, które trafi do kiosków w poniedziałek 24 czerwca.