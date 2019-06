PiS triumfuje w Parlamencie Europejskim

Karol Karski, były wiceminister spraw zagranicznych zostanie kwestorem, jednym z pięciu w Parlamencie Europejskim, a Zdzisław Krasnodębski – wiceprzewodniczącym Parlamentu Europejskiego (tych jest aż czternastu). – Nasi przeciwnicy twierdzili, że po wyborach europejskich nie będziemy mieli ani jednego stanowiska w Parlamencie Europejskim tymczasem mamy aż dwa, a Platforma Obywatelska tyko jedno – nie kryje zadowolenia europoseł Ryszard Czarnecki.

Karski pod koniec poprzedniej kadencji europarlamentu został przewodniczącym kolegium kwestorów w Parlamencie Europejskim, a więc dla niego jest to kontynuacja pracy. Podobnie Zdzisław Krasnodębski, który też był wiceprzewodniczącym PE w poprzedniej kadencji.

To jedno stanowisko dla PO, to funkcja wiceprzewodniczącej Parlamentu Europejskiego dla Ewy Kopacz.

Dwa wysokie stanowiska dla PiS związane są z faktem, że Zjednoczona Prawica wprowadziła do Parlamentu Europejskiego aż 27 posłów (jeżeli liczyć Dominika Tarczyńskiego, który obejmie mandat dopiero po tym jak z Unii Europejskiej wyjdzie Wielka Brytania), a to od wielkości reprezentacji zależy ile i jakie stanowiska się obejmie.

Jak pisaliśmy w Niedyskrecjach parlamentarnych, w najnowszym numerze Wprost, kandydatem na komisarza może być Krzysztof Szczerski, szef Gabinetu Prezydenta Andrzeja Dudy. Miał ochotę kandydować do Parlamentu Europejskiego w tegorocznych wyborach ale dostał miejsce na Podkarpaciu, gdzie na liście było kilka mocnych, lokalnych nazwisk i wystraszył się porażki na nie swoim terenie. Za to teraz ma szanse na komisarza, co jest bardziej prestiżowym i pożądanym stanowiskiem niż zwykły europoseł.