Zofia Zborowska i Maria Winiarska zachęcają do czytania wywiadu we „Wprost” „Końcówka rozłożyła mnie na łopatki”

Do przeczytania wywiadu z Marią Winiarską zachęca jej córka – Zofia Zborowska, którą na Instagramie obserwuje ponad 210 tysięcy użytkowników tej aplikacji. – Najnowszy „Wprost” a w środku Maria Winiarska – numer jeden w rankingu silver ilnfluencerów. Mamo, jestem z ciebie dumna. Najbardziej mi się podoba, że mama ma 90 tys. obserwatorów a następna osoba 34 tys. No i tu jest piękny wywiad z mamą – mówi Zofia Zborowska na swoim Instastory. – Nie mam w tym absolutnie żadnego udziału, ale kupcie „Wprost” i przeczytajcie ten wywiad, jeśli lubicie moją mamę. Znałam 95 proc. sytuacji opisanych w tej rozmowie a mimo tego wybuchałam śmiechem, wzruszałam się. Końcówka rozłożyła mnie na łopatki, to kwintesencja mojej mamy – dodała aktorka.

Publikację „Wprost” skomentowała także na Instastory Maria Winiarska. – Zostałam liderką rankingu silver influencerów. To dzięki wam kochani obserwatorzy. Wbijajcie do kiosków i przeczytajcie rozmowę ze mną, dowiecie się jak to się stało, że stałam się influencerką i dzięki komu opanowałam Instagram – powiedziała aktorka.

Pełen ranking silver influencerów oraz wywiad z Marią Winiarską w nowym numerze „Wprost”, który trafił do kiosków w poniedziałek 24 czerwca.