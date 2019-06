Ranking silver influencerów. Kim są i dlaczego milenialsi powinni się ich bać?

W zestawieniu uwzględniliśmy liczbę obserwujących profile w mediach społecznościowych, ale także wzięliśmy pod uwagę liczbę reklam i aktywności medialnych poszczególnych silver influencerów.

1. Maria Winiarska (@marysiawiniarska) – 86,5 tys. obserwujących

Popularna aktorka, która z pomocą aktywnych w mediach społecznościowych córek zgromadziła na swoim Instagramie prawie 90 tys. obserwujących.



2. Ireneusz Korzeniewski (@styleman.pl) – 34,4 tys. obserwujących

Na jego profilu przeważa moda, ale fascynują go też motocykle i stare samochody. Wypracowany przez Korzeniewskiego wizerunek przyciąga przede wszystkim marki premium.



3. Katarzyna Dowbor (@katarzyna_dowbor_official) – 33,4 tys. obserwujących

Prezenterka telewizyjna, której luźne instagramowe konto obserwuje ponad 30 tys. osób.



4. Krystyna Bałakier (@balakierkrystyna) – 30 tys. obserwujących

Blogerka, właścicielka firmy zajmującej się stylizacją. Pokazuje seniorkom, jak dobrze poczuć się w swoim ciele dzięki odpowiedniemu strojowi.



5. Jan Adamski (@janadamskieu) – 24,1 tys. obserwujących

Jego stylizacje to uniwersalna elegancja, która może być inspiracją dla mężczyzn z wszystkich pokoleń.



6. Grażyna Szapołowska (@grazyna_szapolowska) ma 14,9 tys. obserwujących

Profil aktorki to mieszanka relacji z czerwonego dywanu i codziennego życia rodzinnego.



7. Elwira Kołodziejczyk (@ostatnie_podrygi_50plus) – 5,2 tys. obserwujących

Pani Elwira za pośrednictwem Instagrama dzieli się z obserwującymi zdjęciami psów, ogrodu i ugotowanych potraw. W roli fotografa towarzyszy jej córka.



8. Helena Norowicz (@helenanorowicz)- 1,6 tys. obserwujących

Znana aktorka, która w wieku 80 lat zajęła się modelingiem. W jednej z kampanii reklamowych wystąpiła nawet topless.



9. Jadwiga Janik (@fashion50plus) – 828 obserwujących

Na Instagramie obserwuje ją jedynie kilkaset osób, ale popularność przyniósł jej blog. W mediach opublikowano na jej temat już wiele artykułów.



10. Wirginia Szmyt, czyli popularna DJ Wika (nie ma profilu na Instagramie, ale 6,7 tys. polubień na Facebooku)

81-letnia DJka, która nadal regularnie gra na klubowych imprezach.

W świecie marketingu nastał czas influencerów. Blogerzy i osoby prowadzące konta w portalach społecznościowych to łakome kąski dla reklamodawców. Ich wielkie zasięgi pozwalają firmom na dotarcie do szerokiego grona odbiorców. Najpopularniejszym narzędziem komunikacji z obserwatorami stał się Instagram, na którym można wypromować się znacznie łatwiej i szybciej niż za pomocą bloga. Chociaż większość influencerów to dwudziestoparolatkowie, trend dotarł też do pokolenia 60+. Osiągające duże zasięgi w mediach społecznościowych osoby z tej grupy wiekowej zaczęto określać mianem „silver influencerów”.

Modni seniorzy

– Pierwsi silver influencerzy pojawili zaledwie kilka lat temu. Wcześniej starsze osoby też zajmowały się podobną działalnością, z tym, że zmieniły się środki przekazu. Dawniej dysponowali tradycyjnymi mediami, dopiero niedawno przekonali się do portali społecznościowych – wyjaśnia Małgorzata Bulaszewska, kulturoznawczyni z Uniwersytetu SWPS.

Na Zachodzie zjawisko funkcjonuje już od jakiegoś czasu. Działalność w mediach społecznościowych szczególnie upodobali sobie seniorzy z Włoch. Na Półwyspie Apenińskim w sieci szczególnie aktywni są mężczyźni. Motywem przewodnim ich profili jest będąca oczkiem w głowie Włochów moda. Wielu silver influencerów pochodzi z USA, gdzie ponad połowa sześćdziesięciolatków korzysta z internetu. Zjawisko dotarło też do Azji, czego najlepszym dowodem jest instagramowy profil BonPon511. Stylizacje japońskich seniorów zainteresowały już 800 tys. użytkowników Instagrama.

Polscy silverzy też poświęcają dużo miejsca modzie, szczególnie tej z kategorii premium. Seniorzy świetnie sprawdzają się w roli prezenterów eleganckich ubrań. Marki luksusowe kojarzymy z ludźmi, których na nie stać, więc osoba dojrzała będzie wyglądała w ich produktach bardziej wiarygodnie niż dwudziestolatek. Wiarygodność przyciąga do silver influencerów również producentów wyrobów przeznaczonych dla ich grupy wiekowej. Dlatego na profilach "silverów" często możemy natknąć się na produkty z branży kosmetycznej albo farmaceutycznej.

Siła silverów

Oferty od reklamodawców wciąż są jednak rzadkością. – Odnoszę wrażenie, że product managerowie marek tworzonych z myślą o seniorach są nadal bardzo zachowawczy i z założenia odrzucają nowoczesny marketing – tłumaczy Adam Szudra z agencji interaktywnej „Friends&Brands”, zajmującej się współpracą z influencerami.

Inna sprawa, że zasięgi „silverów” na razie nie pozwalają im na rywalizację z najpopularniejszymi influencerami w Polsce. Na Instagramie profile seniorów obserwuje po kilkadziesiąt tysięcy użytkowników, w przypadku ich młodszych kolegów po fachu bywa to nawet kilka milionów. Te liczby przekładają się na finanse- jedna publikacja silver influencerów wyceniana jest zwykle na kilkaset złotych, podczas gdy najbardziej rozchwytywanym blogerom za to samo płaci się po kilkanaście tysięcy.

Bulaszewska przewiduje jednak rozwój zjawiska silver influencerów, któremu sprzyjać będzie starzenie się społeczeństwa. – Dwadzieścia lat temu przeciętny Polak miał średnio 35 lat, teraz już ponad 40 lat. Zatem seniorzy będą w przyszłości stanowili większą część społeczeństwa. Tematy, które dotyczą osób starszych znajdą coraz szersze grono odbiorców – tłumaczy kulturoznawczyni.