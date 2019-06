Niespieszny marsz opozycji

Piątkowe posiedzenie Naczelnego Komitetu Wykonawczego PSL nie przyniosło rozstrzygnięcia co do formuły startu tej partii w wyborach parlamentarnych, zatem ostateczną decyzję podejmie Rada Naczelna. Demokracja ma swoje prawa i konsultacje odbyć należało ale do wyborów parlamentarnych czasu jest niewiele, niespełna cztery miesiące, jeżeli odbędą się w pierwszym możliwym terminie.Opozycja nie może sobie pozwolić na długie namysły, w jakiej konfiguracji byłoby najkorzystniej walczyć o mandaty.

Tymczasem wszyscy zachowują się tak jakby mogli sobie pozwolić na nie wiadomo jaką zwłokę. Nie zwracają uwagi na fakt, że PiS już w najlepsze wkroczyło w kampanię wyborczą, a badanie preferencji partyjnych nie pozostawiają złudzeń – małe partie czyli SLD, PSL, Kukiz'15 jeżeli wystartują samodzielnie, mogą nie wejść do Sejmu.

Najnowszy sondaż Socjal Changes dla portalu wPolityce.pl pokazuje, że miejsca w przyszłym Sejmie mogą być pewne tylko trzy ugrupowania – Zjednoczona Prawica (44 proc. poparcia), Platforma Obywatelska (24 proc.) i Wiosna (7,7 proc.). Reszta może przepaść, a co się stanie z ich poparciem? To co w 2015 roku – głosy na nie oddane przypadną w udziale największemu ugrupowaniu czyli Zjednoczonej Prawicy. A ponieważ w niektórych sondażach ta partia ociera się o większość konstytucyjną, czego otwarcie pożąda, to każdy stracony głos przybliża ją do upragnionego celu. Gdyby tak się stało jesienią dopiero rozległyby się lamenty po stronie opozycji – co też partia X czy Y najlepszego narobiła, że idąc samodzielnie do wyborów i nie przekraczając progu, przysporzyła głosów Zjednoczonej Prawicy. Tylko wtedy będzie już za późno na cokolwiek.