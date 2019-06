Patryk Vega zapowiada: Mój film wpłynie na wybory. Co jeszcze w nowym „Wprost”?

– „Polityka” to film misyjny i chcę ten film zrobić bardziej jako człowiek, obywatel niż jako reżyser czy biznesmen. Rozmawiając z politykami, utwierdziłem się w przekonaniu, że każdy polityk po kilku latach pracy staje się socjopatą. Władza deprawuje – ocenia Patryk Vega. We „Wprost” zdradza, że przed premierą „Polityki” nie mogą spać spokojnie ani rządzący, ani politycy opozycji. A skoro już jesteśmy przy tych drugich – w poniedziałek we Wprost.pl zaprezentujemy niepokazywany wcześniej fragment filmu Patryka Vegi, który powinien ich zainteresować.

