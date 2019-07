Publikujemy fragment filmu Patryka Vegi. „Dla równowagi coś o drugiej stronie”

Gdy Patryk Vega publikował w sieci kolejne fragmenty swojego filmu, wszyscy zastanawiali się, w kogo najbardziej uderzy produkcja. My już znamy odpowiedź – we wszystkich. „Wprost” ujawnia kolejny fragment „Polityki” .

Tym razem reżyser udowadnia, że nie tylko partia rządząca ma się czego bać. W wywiadzie dla naszego tygodnika zapowiada, że film, którego premiera zaplanowana została na początek września, czyli tuż przed wyborami parlamentarnymi, ma brutalnie uderzać nie tylko w rządzących, ale również w opozycję. Czy „Polityka” jest w stanie wpłynąć na wynik wyborów?

„Chodzi o przetrwanie”

– Dziś polska polityka to dwa zwalczające się zaciekle obozy. Ten chory i podkręcany przez obie strony konflikt dzieli Polaków już od czterech lat. Oczywiście jest również korzystny dla największej partii opozycyjnej. Obłuda i kłamstwo nie mają barw politycznych – mówi reżyser. To dlatego w jego filmie pojawia się pełen przegląd sceny politycznej w Polsce. W najnowszym fragmencie, publikowanym premierowo przez „Wprost” widzimy postać inspirowaną Grzegorzem Schetyną (w tej roli Zbigniew Suszyński), która z pełnym przekonaniem odpowiada, że istotą demokracji jest to, że „ul się napier**** z ulem” .