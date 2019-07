Ranking najbogatszych polskich rodzin. Przedstawiamy miejsca 1-5

1. Kulczykowie 15,7 mld zł

Grażyna Kulczyk z dziećmi: Dominiką i Sebastianem. Była żona zmarłego w 2015 roku Jana Kulczyka i ich dzieci Dominika i Sebastian, które odziedziczyły po ojcu majątek wyceniany na 16 mld zł. W skład spadku oprócz gotówki czy luksusowych nieruchomości, były też udziały w wielu spółkach, m.in. chemicznym koncernie Ciech, budującej farmy wiatrowe Polenergii czy Autostradzie Wielkopolskiej.



2. Solorzowie 10,1 mld zł

Zygmunt Solorz z dziećmi: Piotrem, Tobiasem i Aleksandrą. Synowie Zygmunta Solorza, starszy Tobias i młodszy Piotr mocno angażują się w biznesy ojca. Tobias przez wiele lat był prezesem Cyfrowego Polsatu, najcenniejszego składnika w fortunie drugiego najbogatszego Polaka. Piotr zasiada w radach nadzorczych jego kilku kluczowych spółek, m.in. telekomu Plus.



3. Starakowie 5,9 mld zł

Jerzy Starak i Anna Woźniak Starak z synem Piotrem. Jerzy Starak jest właścicielem Polpharmy, największego producenta leków w Polsce. Należy też do niego znany producent ziołowych herbat i soków owocowych, firma Herbapol z Lublina. Żona, Anna Woźniak Starak, prowadzi restaurację Belvedere w Łazienkach Królewskich. Ich syn, Piotr, poszedł w branżę branżę filmową. Wyprowukował już dwa nagradzane obrazy, m.in. film "Bogowie" z Tomaszem Kotem w roli głównej czy "Sztukę kochania" z Magdaleną Boczarką. Poza tym kręci też reklamy dla sieci stacji paliw Circle K czy banku PKO BP.



4. Juroszkowie 3,5 mld zł

Zbigniew Juroszek z synem Mateuszem. Ojciec Zbigniew jest właścicielem spółki Atal, jednej z największych firm deweloperskich w kraju. Syn, Mateusz to największy prywatny bukmacher w Polsce. Jego STS przyjął w zeszłym roku zakłady bukmacherskie warte prawie 3 mld zł.



5. Ptakowie 3,1 mld zł

Antoni Ptak z dziećmi: Dawidem, Albertem, Anną, Katarzyną, Antonim i Antoniną. Mówią, że ubiera się u nich pół Polski. Na skrzyżowaniu autostrad A1 i A2 w Rzgowie pod Łodzią prowadzą gigantyczne centrum handlowe Ptak Fashion City. To prawdziwe miasto mody z własnym radiem, nazwami ulic i klientami z całego świata. Codziennie robi tam zakupy 20 tys. ludzi. W Nadarzynie pod Warszawą prowadzą również Warsaw Expo, największy ośrodek targowo – wystawienniczy w naszej części Europy. Oprócz biznesu w Polsce, do rodziny należą też liczne nieruchomości w kraju i za granicą: zamek we Francji, dworek w Brazylii, hotele na Florydzie.