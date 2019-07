Ranking najbogatszych polskich rodzin. Ile zarabia mąż Agnieszki Woźniak-Starak?

W zeszłym roku firmy kontrolowane przez Jerzego Staraka sprzedały farmaceutyki za prawie 2,8 mld zł! Ojciec Piotra Woźniaka-Staraka jest właścicielem Polpharmy, lidera polskiego rynku farmaceutycznego. Zatrudnia ponad 7,5 tys. osób, posiada siedem zakładów produkcyjnych i pięć ośrodków badań i rozwoju. W ofercie Polpharmy znajduje się ok. 700 produktów. Jerzy Starak jest również największym polskim inwestorem w dziedzinie biotechnologii. Dotychczas wydał na ten cel ponad 1 mld zł. Biznesmen chce ruszyć na podbój Stanów Zjednoczonych. Biotechnologiczna spółka Polpharma Biologics zgłosiła w tym roku do rejestracji swój pierwszy lek na amerykańskim rynku. To farmaceutyk stosowany w leczeniu zwyrodnienia plamki żółtej oka. Będzie to pierwszy polski produkt biotechnologiczny wprowadzony na rynek USA.

Oprócz Polpharmy Jerzy Starak kontroluje też Herbapol Lublin, znanego producenta herbat i syropów owocowych. Należy do niego też jedna czwarta udziałów w Zakładach Tłuszczowych Kruszwica. Wspólnie z żoną Anną Woźniak-Starak od lat wspierają polską kulturę, m.in. renowację Łazienek Królewskich w Warszawie, gdzie w oranżerii znajduje się należąca do nich znana restauracja Belvédère.

W tym roku Jerzy Starak z majątkiem wycenianym na 5,9 mld zł znalazł się na 6. miejscu listy 100 najbogatszych Polaków „Wprost” . A co robi jego syn?

39-letni Piotr Woźniak-Starak to znany producent filmowy. Kieruje firmą producencką Watchout Studio. Na koncie ma już dwa nagradzane filmy: „Bogowie” z Tomaszem Kotem w roli głównej oraz „Sztuka Kochania. Historia Michaliny Wisłockiej” z Magdaleną Boczarską. Wyprodukował również reklamy dla stacji paliw Circle K, banku PKO BP czy dostawcy internetu UPC. W 2017 roku jego spółka przyniosła ponad 27 mln zł przychodów, z czego wykręciła 673 tys. zł zysku netto.

Woźniak-Starak junior ma jeszcze jedną spółkę, producenta odzieży King’s And Queen’s. W zasadzie to miał, bo firma okazała się niewypałem i jest już w likwidacji. Syn polskiego króla leków jest fanem klasycznych samochodów. Ostatnio był widziany na ulicach Warszawy w stylowym kabriolecie brytyjskiej marki Morgan wartym ćwierć miliona złotych. Jeździł też Jaguarem XKR coupé, którego produkcja skończyła się już 12 lat temu. Prywatnie Piotr jest mężem Agnieszki Woźniak-Starak, z domu Szulim. To znana prezenterka telewizyjna, która ostatnio prowadziła najnowsza edycję Big Brothera w TVN 7.

W tegorocznym rankingu najbogatszych polskich rodzin Starakowie zajęli 3. miejsce.