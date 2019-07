Mapa bogactwa. Tutaj mieszka najwięcej milionerów

Dariusz Miłek swoje biznesowe pierwsze kroki stawiał z kolei na lubińskim bazarze. Tam handlował obuwiem. Najważniejsze było, by buty były jak najtańsze. Cena Czyni Cuda to jego motto, od którego wzięła się dzisiejsza nazwa popularnej sieci CCC. Dziś w miejscu, gdzie zaczynał swoją przygodę z handlem stoi jego galeria – Cuprum Arena, a on sam jest na 11. miejscu Lista 100 najbogatszych Polaków tygodnika „Wprost”.

Jan Kulczyk z kolei powtarzał, że najważniejsze w życiu jest, by... dobrze wybrać sobie rodziców. Sebastian i Dominika wzięli rady ojca do serca i wybrali najlepiej jak mogli. Razem z Grażyną Kulczyk są najbogatszą polską rodziną.

Wiele dróg do sukcesu

Dróg do zostania w Polsce milionerem jest wiele. Niektóre są trudne i wyboiste, inne lekkie, łatwe i przyjemne. Jeszcze inne powodują, że człowiek kończy w więzieniu. Każda z nich prowadzi jednak do finansowej elity kraju.

W 2018 roku wszystkie Izby Administracji Skarbowej odnotowały niemal 31,5 tys. takich elitarnych członków. A to oznacza wzrost o 20 proc. w stosunku rok do roku. Dokładnie o 6312 nazwisk. Osób, które mogą pochwalić się rocznym przychodem na poziomie przynajmniej 1 mln zł przybywa w zawrotnym tempie. Jeszcze dekadę temu było ich zaledwie 10,7 tys. Zebraliśmy dane z 16 Izb Administracji Skarbowej dotyczące składanych przez Polaków PIT-ów. W taki sposób stworzyliśmy mapę polskich milionerów.

Niezmiennie najwięcej bogaczy jest w województwie mazowieckim. 8,6 tys. w 2018 roku to wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym o ponad 21 proc. Oczywiście tak podane dane zakłamują obraz całego regionu. Z owych 8,6 tys. aż 5 tys. przypada na samą Warszawę. A jeśli doliczymy dodatkowo okoliczne powiaty – grodziski, legionowski, piaseczyński, wołomiński czy pruszkowski to okazuje się, że wyciągamy z regionu kolejne 1,5 tys. osób.

Czyli tyle, ile ma drugi w zestawieniu powiatów Kraków. 1499 osób. A cały region Małopolski od lat rywalizuje ze Śląskiem. I chociaż w samych Katowicach milionerów jest niewielu – bo niemal tyle samo co w Radomiu – 280, to na całym Śląsku jest ich już 3228. O 104 więcej niż w Małopolsce. Powiatowe podium zamyka Poznań – 1154, a Wielkopolska plasuje się na 4. miejscu w zestawieniu województw.

Stawkę z kolei zamykają najmniejsze i najmniej ludne regiony – opolskie, lubuskie i warmińsko-mazurskie. A łącznie w 7 ostatnich województwach mieszka mniej więcej tylu milionerów co w jednej Warszawie.