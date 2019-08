Marcin Dzierżanowski zastąpił Jacka Pochłopienia na stanowisku redaktora naczelnego „Wprost”

Nowy naczelny zapowiada, że pod jego kierownictwem „Wprost” nie skręci ani w lewo, ani w prawo. – Jesteśmy jedynym tygodnikiem opinii, z którym chętnie rozmawiają przedstawiciele obu stron politycznego sporu. Chcemy utrzymać ten swój atut – podkreśla Dzierżanowski. – Bycie gazetą środka nie oznacza jednak, że będziemy nijacy i mdli. To, że nie zapisujemy się do żadnego z ideologicznych obozów, nie oznacza, że nie możemy być wyraziści, czasem wręcz prowokacyjni. Dlatego będziemy stawiali na odważne opinie i komentarze – dodaje.

Obecnie wśród felietonistów tygodnika są Magdalena Środa, Ewa Wanat, Jan Wróbel, jezuita ks. Michał Zalewski oraz pisarz Michał Witkowski.

– Udostępniamy łamy ludziom, którzy mają coś ciekawego do powiedzenia i potrafią zaskoczyć. Ta strategia się sprawdza – w ostatnim czasie, po kilku latach przerwy, odzyskaliśmy pierwsze miejsce w rankingu najczęściej cytowanych tygodników w Polsce. Chcemy kontynuować ten trend – mówi Dzierżanowski. – Chciałbym też w większym stopniu wrócić do tożsamości „Wprost” jako tygodnika skierowanego do ludzi przedsiębiorczych, nowoczesnych i poszukujących możliwości rozwoju. Dlatego jeszcze więcej miejsca poświęcimy tematyce związanej z biznesem – zapowiada nowy naczelny.

Według wydawcy, przed redakcją „Wprost” stoi wyzwanie dokończenia transformacji cyfrowej. – Mówiąc o przyszłości tygodnika musimy uwzględnić proces współpracy i integracji z dynamicznie rozwijającym się serwisem wprost.pl, który jest liderem wśród serwisów tygodników opinii. W maju serwis odwiedziło ponad 4 mln użytkowników co było podwojeniem ich liczby w stosunku do ubiegłego roku. Marcin Dzierżanowski jest gwarantem bliskiej i efektywnej współpracy z redakcją on-line, doskonale rozumie wyzwania które stawiają przed tytułami prasowymi media cyfrowe”. – mówi Robert Pstrokoński, Członek Zarządu PMPG Polskie Media S.A. – Tygodnikowi „Wprost” pod kierownictwem red. Pochłopienia udało się stworzyć w przestrzeni medialnej miejsce wolne od wojny polsko-polskiej. Jesteśmy wdzięczni Jackowi za trzy lata ogromnego wysiłku i starań na rzecz stworzenia miejsca merytorycznej i rzetelnej rozmowy w mediach. W swojej nowej roli Jacek będzie nadal wspierał rozwój „Wprost” i całego wydawnictwa”. – dodaje Pstrokoński.

Marcin Dzierżanowski jest związany z „Wprost” od 2006 r., pracował też w „Życiu Warszawy”, „Dzienniku” oraz TVP. Był twórcą i pierwszym szefem portalu informacyjnego TVP Info oraz sekretarzem redakcji polskiej edycji magazynu National Geographic Traveler. W 2007 r. był najczęściej cytowanym dziennikarzem w Polsce. Za artykuły publikowane w tygodniku „Wprost” był nominowany do nagrody Grand Press w kategorii News oraz do nagrody im. Andrzeja Woyciechowskiego. W 2013 r. został laureatem wyróżnienia „Pióro odpowiedzialności” za propagowanie w mediach idei społecznej odpowiedzialności biznesu. Jest autorem dwóch książek, w tym biografii politycznej Antoniego Macierewicza.

Jacek Pochłopień

Jacek Pochłopień kierował redakcją tygodnika „Wprost” od sierpnia 2016 r. Do Wprost dołączył w sierpniu 2015 r. obejmując funkcję zastępcy redaktora naczelnego. Wcześniej przez blisko 10 lat był zastępcą redaktora naczelnego miesięcznika „Forbes”, kierował także działem Biznes tygodnika „Newsweek Polska” oraz był redaktorem prowadzącym "Pulsu Biznesu".