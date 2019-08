Minister obiecał refundację leków na raka piersi

Krystyna Wechmann zastrzega: „Czekamy jeszcze na oficjalny komunikat z ministerstwa. To, co mówię jest nieoficjalne”. A mówi, że w rozmowach z wiceministrem Maciejem Miłkowskim dostała zapewnienie, że dwa cykliby, czyli nowoczesne leki przeciwnowotworowe znajdą się na ogłoszonej we wrześniu liście refundacyjnej.

– To jest to, o co walczyłyśmy – mówi wzruszona Małgorzata Zawadzka, Amazonka, autorka petycji do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego o wpisanie cylklibów na listę refundacyjną. Dotychczas petycja pozostawała bez odzewu, dziś rano wysłała ją po raz trzeci. Tym razem wszystko wskazuje na to, że więcej nie będzie musiała czekać na reakcję urzędników.

O braku refundacji dla leków ratujących życie w zaawansowanym raku piersi mówi się od dawna, jednak od tygodnia wyjątkowo dużo i głośno. Tydzień temu „Wprost” opublikował na ten temat teksty, a problem z leczeniem raka piersi był tematem numeru.

Piszemy w nim, że pacjentki z zaawansowanym rakiem piersi są w Polsce pozbawione możliwości leczenia. 70 proc. kobiet z rakiem piersi choruje na raka hormonozależnego, w którym ryzyko nawrotu istnieje nawet po 15 latach. Problem dotyczy więc dużej liczby kobiet, bo diagnozę raka piersi dostaje rocznie 20 tys. pacjentek. Kiedy następuje wznowa i przerzuty, mogą im pomóc nowoczesne leki przeciwnowotworowe, inhibitory kinazy, takie jak palbocyklib, rybocyklib i abemacyklib. Nie wyleczą raka, ale dadzą szansę na przeżycie kolejnych kilku, kilkunastu lat w dobrej formie. W całej Unii Europejskiej leki te są refundowane, jednak nie w Polsce. Amazonki od dawna walczą o to, by u nas także lek był refundowany. Podpisały w tej sprawie petycję do ministra zdrowia, pisały listy w posłów ze swoich okręgów. Nikt im nie odpisał. Dziś nastąpił przełom.

Czytaj także:

Flawonoidy ochronią cię przed rakiem i chorobami serca. Gdzie je znaleźć?