Ryszard Czarnecki dla „Wprost”: Zróbmy referendum w sprawie wprowadzenia euro

Zdaniem Czarneckiego, wprowadzenie europejskiej waluty nie byłoby w tej chwili dla naszego kraju korzystne. – W strefie euro obecnie nie warto być. Przyjęcie euro teraz byłoby co najmniej przeszkodą w naszym rozwoju gospodarczym – ocenia europarlamentarzysta. Według Czarneckiego, rezygnacja złotówki to jest zbyt poważna decyzja, aby ją podejmować bez udziału wyborców. Kiedy należałoby je przeprowadzić? Zdaniem Czarneckiego, nieprędko. – Osobiście nie widzę argumentów za tym, by przystąpić do eurolandu w ciągu najbliższej dekady – mówi.

W wywiadzie dla „Wprost” europoseł ocenia też szanse Krzysztofa Szczerskiego na otrzymanie teki komisarza. – Zobaczymy, jaką tekę Polska otrzyma. Jako doświadczony polityk minister Szczerski może podjąć różne wyzwania. Trzeba też jednak pamiętać, że tradycyjnie Parlament Europejski, żeby pokazać swoją polityczną moc i zaznaczyć, iż ma istotny wpływ na kwestie personalne w Komisji Europejskiej, zwykle odrzuca jednego czy dwóch kandydatów na komisarzy. Tak było przez trzy ostatnie kadencje – twierdzi Ryszard Czarnecki. Czy to oznacza, że Szczerski może się pożegnać z posadą w Brukseli? – Ależ skąd – zapewnia europoseł PiS.