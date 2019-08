Dobre wieści dla pacjentek. Nowoczesne leki na raka piersi będą refundowane

O refundację leków z grupy cyklibów w leczeniu zaawansowanego raka piersi organizacje pacjenckie walczą od dawna. To leki, które mogą przedłużyć życie chorym o kilka, a nawet kilkanaście lat i pozwalają dobrze funkcjonować. Polska była jedynym krajem Unii Europejskiej, który tych terapii nie finansował, a pacjentki chcąc się ratować skazane były na zbiórki prywatne. O walce Amazonek pisał też tygodnik „Wprost”.

Minister zdrowia ogłosił właśnie, że od września będą finansowane dwie terapie HER-2 ujemnego raka piersi. Pozwolą one przedłużyć życie pacjentkom, u których doszło do wznowy choroby i do przerzutów, czyli w najtrudniejszym momencie choroby.

Amazonki przyjęły decyzję ministra z entuzjazmem. Anna Kupiecka z Fundacjo Onko-Cafe – razem lepiej podkreśla dobrą współpracę w tej sprawie z wiceministrem Maciejem Miłkowskim. – Kiedy rozpoczynaliśmy dyskusję nie mogłyśmy marzyć, że refundacja nowych terapii będzie tak szeroka. Spodziewaliśmy się, jak to często bywa, zawężenia wskazań refundacyjnych nie mających uzasadnienia klinicznego. Nic takiego się nie stało. Co więcej, jako przejaw pacjentocentryzmu jest traktujemy zabezpieczenie potrzeb chorych, które rozpoczęły terapię finansowaną z innych środków niż publiczne – komentuje.

– To nie jest tak, że dzisiaj dowiedzieliśmy się o rozwiązaniu wszystkich problemów pacjentek z rakiem piersi. Jest jeszcze wiele terapii i setki chorych, które pomimo dzisiejszych wiadomości pozostaną bez opcji leczenia, a ich prawo do opieki zgodnej z aktualną wiedzą medyczną pozostaje naruszane. Dzisiaj jednak zrobiliśmy wielki krok – dodaje.